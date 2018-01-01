Путинские гранты получили 47 организаций, связанных с РПЦ

15:09 01.11.2018 0 комментариев Россия

Президентские гранты по итогам второго конкурса в 2018 году получили, по меньшей мере, 47 организаций, связанных с Русской православной церковью (РПЦ).

Список, опубликован на сайте Фонда президентских грантов, сообщает Радио Свобода.

Речь идет о религиозных общественных организациях, монастырях, приходах и епархиях РПЦ. Общая сумма полученных ими грантов составила более 55 миллионов рублей. Самый крупный грант – 10 миллионов рублей – выиграла организация РПЦ "Милосердие", помогающая бездомным.

Среди других победителей конкурса – "Боевое братство", которое возглавляет бывший губернатор Подмосковья Борис Громов, и Российский союз молодежи. Эти организации получили 41 и 63 с половиной миллиона рублей из Фонда президентских грантов.

По итогам второго конкурса более двух тысяч организации получат президентские гранты на сумму 4,7 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба фонда. Среди победителей конкурса есть и НКО-"иностранные агенты".



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