Путинские гранты получили 47 организаций, связанных с РПЦ
|15:09 01.11.2018
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|Россия
Президентские гранты по итогам второго конкурса в 2018 году получили, по меньшей мере, 47 организаций, связанных с Русской православной церковью (РПЦ).
Список, опубликован на сайте Фонда президентских грантов, сообщает Радио Свобода.
Речь идет о религиозных общественных организациях, монастырях, приходах и епархиях РПЦ. Общая сумма полученных ими грантов составила более 55 миллионов рублей. Самый крупный грант – 10 миллионов рублей – выиграла организация РПЦ "Милосердие", помогающая бездомным.
Среди других победителей конкурса – "Боевое братство", которое возглавляет бывший губернатор Подмосковья Борис Громов, и Российский союз молодежи. Эти организации получили 41 и 63 с половиной миллиона рублей из Фонда президентских грантов.
По итогам второго конкурса более двух тысяч организации получат президентские гранты на сумму 4,7 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба фонда. Среди победителей конкурса есть и НКО-"иностранные агенты".
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