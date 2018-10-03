Экипажу "Норда" восстановили российские паспорта
|14:20 01.11.2018
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|Крым
Моряки с сейнера «Норд», которые вернулись в оккупированный Крым из Украины, получили новые российские паспорта.
Об этом заявила т.н. "крымский омбудсмен" Людмила Лубина, передает Новый День.
По ее словам, российские паспорта экипажа сейнера были изъяты украинскими властями. "Внутренние (общегражданские паспорта) были восстановлены в посольстве РФ в Киеве. Они (моряки) получили паспорта, проблем нет", – заявила Лубина.
Сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море.
Пресс-служба уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой сообщила, что семь моряков российского судна "Норд", которое было задержано в Украине, обменяли на семь украинских моряков.
Позже Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию российского омбудсмена об обмене членов экипажа крымского судна Норд на украинских моряков, задержанных в Черном море у мыса Тарханкут.
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