"Сбербанк" решил избавиться от своей турецкой "дочки"
|13:55 01.11.2018
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|Турция
Российский "Сбербанк" намерен закрыть сделку по продаже своей турецкой "дочки" Denizbank в конце 2018-начале 2019 годов.
В сообщении "Сбербанка" говорится, что закрытие сделки должно быть одобрено регуляторами в Турции, России и ОАЭ, сообщает АА.
После закрытия сделки "Сбербанк" перестанет быть акционером Denizbank.
Ранее "Сбербанк" сообщил о заключении соглашения с Emirates NBD Bank о продаже акций Denizbank за 14,6 миллиарда турецких лир.
Сделка будет закрыта к концу 2018 года.
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