Российский "Сбербанк" намерен закрыть сделку по продаже своей турецкой "дочки" Denizbank в конце 2018-начале 2019 годов.

В сообщении "Сбербанка" говорится, что закрытие сделки должно быть одобрено регуляторами в Турции, России и ОАЭ, сообщает АА.

После закрытия сделки "Сбербанк" перестанет быть акционером Denizbank.

Ранее "Сбербанк" сообщил о заключении соглашения с Emirates NBD Bank о продаже акций Denizbank за 14,6 миллиарда турецких лир.

Сделка будет закрыта к концу 2018 года.