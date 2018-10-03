Крымчанам обещают рост тарифов на исходящие звонки и мобильный интернет

13:31 01.11.2018 0 комментариев Крым

К этому может привести законодательная отмена платы за входящие звонки. Правительство РФ отказалось от полной отмены платы за роуминг.

Вместо этого оно предлагает сделать бесплатными входящие звонки, например в оккупированном Крыму. Эксперты считают, что пересмотр условий роуминга может заставить «большую четверку» операторов, у которых нет сетей в оккупированном Крыму, повысить тарифы на исходящие или интернет-трафик, а также лишить доходов местных операторов, пишут Новости Крыма.

Правительство РФ предлагает доработать проект об отмене роуминга в России ко второму чтению в Госдуме, следует из поправок, одобренных комиссией по законопроектной деятельности. Комиссия выступает не за полную отмену национального роуминга, как предполагала исходная версия проекта, а за другой вариант — отмену платы за входящие звонки на территории России, уточнила представитель вице-премьера Максима Акимова Алия Самигуллина.

«Это позволит, например, при путешествиях на полуостров Крым получать бесплатные входящие»,— подчеркнула она.

По словам госпожи Самигуллиной, поправки совместно проработали Минкомсвязь, Федеральная антимонопольная служба и Минэкономики, в середине октября по ним состоялось согласительное совещание у Максима Акимова.

Принятая в первом чтении версия проекта предполагала полную отмену национального роуминга, который используется, когда сеть домашнего для абонента оператора отсутствует в каком-либо регионе. Это вызвало протест региональных операторов, опасавшихся, что они не смогут компенсировать потери от отмены платы за входящие, так как по-прежнему вынуждены будут платить полную стоимость роуминга партнерам в регионах, где не имеют сети.

Операторы «большой четверки» — МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 — не имеют собственных сетей в Крыму. Они работают в республике через роуминговых партнеров, поэтому цены на связь без дополнительных опций там отличаются от цен в домашнем регионе. 

Если абонент регистрируется в чужой сети, его оператору приходится вступать в коммерческие отношения с оператором принимающей стороны, именно это услугу фактически требуют сделать бесплатной, поясняет руководитель Content Review Сергей Половников.

«Если это коснется входящих звонков, то повысится стоимость исходящих и мобильного интернета, но в полной мере компенсировать потери не получится, так как этими услугами просто перестанут пользоваться»,— считает он. Меры по снижению или отмене тарифов принимающей стороны лишат крымских операторов «львиной доли доходов во время туристического сезона», и в крайнем случае они могут отказать «большой четверке» в услугах роуминга, полагает господин Половников.

Как пояснил изданию собеседник на рынке связи Крыма, местные операторы не берут с «большой четверки» дополнительной платы за роуминг, а только за услуги присоединения и пропуска голосового трафика (так называемый интерконнект, ставки которого устанавливает Россвязь). По его мнению, в случае отмены платы за входящие «большая четверка» и сама может разорвать роуминговые договоренности с крымскими компаниями, так как законодательно не обязана оказывать там услуги. В крымских «Волна мобайле» и «К-Телекоме» отказались от комментариев, в «Крымтелекоме», «СевМобайле» и «Севастополь Телекоме» не ответили на запросы.

Крупные сотовые операторы считают, что отмене платы за входящие должно предшествовать как минимум снижение ставок интерконнекта, за отмену которых они традиционно выступают. «В условиях отмены платы за входящие вопрос снижения ставок интерконнекта является крайне важным и требует скорейшего решения»,— подчеркнул представитель «Вымпелкома». В Tele2 согласны, что для отмены платы за входящие необходимо отрегулировать межоператорские тарифы. В МТС отказались от комментариев, в «МегаФоне» ожидают официальной публикации поправок.



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