Журналиста Кашикчы задушили в саудовской дипмиссии - генпрокуратура Турции

11:03 01.11.2018 0 комментариев Турция

Саудовский журналист Джемаль Кашикчы стал жертвой спланированного убийства. Его задушили сразу после входа в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Стамбула, расследующей дело об убийстве Кашикчы, передает АА.

Согласно заявлению, после убийства тело журналиста было расчленено и уничтожено.

«Несмотря на все усилия Анкары по раскрытию преступления, переговоры с Эр-Риядом не принесли результатов. Турция вновь обратилась к Саудовской Аравии с требованием выдачи лиц, арестованных за причастность к убийству Кашикчы», - отметили в Генпрокуратуре.

При этом в Генпрокуратуре отметили, власти Саудовской Аравии не делали заявлений о наличии у убийц Кашикчы подельников в Турции.

Сообщается также, что делегация во главе с генпрокурором Стамбула приглашена в Саудовскую Аравию в рамках расследования убийства Кашыкчи.

Известный саудовский журналист, один из активных участников реформистского течения «Аль-Ватан» Джемаль Кашикчы, активно сотрудничавший с Washington Post, второго октября вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии для оформления ряда документов.

Представители МВД Турции, изучив данные с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что журналист не покидал здания генконсульства. В эти же часы в дипмиссии находилась делегация Саудовской Аравии в составе 15 человек. Эти люди прибыли в Стамбул на двух самолетах.

В тот же день делегация, в составе которой находились официальные лица королевства, покинула Стамбул. Эр-Рияд поначалу опроверг информацию ряда СМИ о том, что Кашикчы был убит в здании дипмиссии.

МВД Турции начало расследование, в рамках которого было принято решение об осмотре здания генконсульства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган взял расследование под личный контроль. Был проведен осмотр здания генконсульства и резиденции генконсула.

Факт гибели журналиста был признан Эр-Риядом лишь 19 октября.



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