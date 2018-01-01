Журналиста Кашикчы задушили в саудовской дипмиссии - генпрокуратура Турции
|11:03 01.11.2018
|0 комментариев
|Турция
Саудовский журналист Джемаль Кашикчы стал жертвой спланированного убийства. Его задушили сразу после входа в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Стамбула, расследующей дело об убийстве Кашикчы, передает АА.
Согласно заявлению, после убийства тело журналиста было расчленено и уничтожено.
«Несмотря на все усилия Анкары по раскрытию преступления, переговоры с Эр-Риядом не принесли результатов. Турция вновь обратилась к Саудовской Аравии с требованием выдачи лиц, арестованных за причастность к убийству Кашикчы», - отметили в Генпрокуратуре.
При этом в Генпрокуратуре отметили, власти Саудовской Аравии не делали заявлений о наличии у убийц Кашикчы подельников в Турции.
Сообщается также, что делегация во главе с генпрокурором Стамбула приглашена в Саудовскую Аравию в рамках расследования убийства Кашыкчи.
Известный саудовский журналист, один из активных участников реформистского течения «Аль-Ватан» Джемаль Кашикчы, активно сотрудничавший с Washington Post, второго октября вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии для оформления ряда документов.
Представители МВД Турции, изучив данные с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что журналист не покидал здания генконсульства. В эти же часы в дипмиссии находилась делегация Саудовской Аравии в составе 15 человек. Эти люди прибыли в Стамбул на двух самолетах.
В тот же день делегация, в составе которой находились официальные лица королевства, покинула Стамбул. Эр-Рияд поначалу опроверг информацию ряда СМИ о том, что Кашикчы был убит в здании дипмиссии.
МВД Турции начало расследование, в рамках которого было принято решение об осмотре здания генконсульства.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган взял расследование под личный контроль. Был проведен осмотр здания генконсульства и резиденции генконсула.
Факт гибели журналиста был признан Эр-Риядом лишь 19 октября.
Ещё на эту тему:
Более 3000 заключенных выпустят в Турции, чтобы освободить места
По делу об убийстве посла в Турции арестовали россиянку
В Стамбуле четыре человека пострадали при взрыве в клубе
В Турции совершено вооруженное нападение на ресторан, есть погибшие
В университете Анкары устроили перестрелку, трое погибших
Четыре человека ранены и один погиб при нападении на кафе в Стамбуле
В Турции задержали группу украинских хакеров / Фото
В Турции за первые 7 месяцев 2015 года в результате домашнего насилия погибли 154 женщины
Европа отказалась от экстрадиции в Турцию свыше 650 преступников
В Стамбуле устроили стрельбу в средней школе