Замглавы МИД Украины обсудила с Меджлисом ситуацию с имуществом Фонда «Крым»
|12:38 01.11.2018
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|Крым
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль 31 октября встретилась суполномоченным Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и членами Меджлиса.
— Их интересовал вопрос принятия "Курултаем мусульман Крыма" постановления об обращении к оккупационному правительству Крыма, чтобы изъять имущество Фонда “Крым”, так как оно является собственностью народа, — сообщил QHA генеральный директор фонда “Крым”, член Меджлиса Риза Шевкиев.
Напомним, 27 октября в оккупированном Крыму состоялся съезд мусульман Крыма. Его участники решили обратиться к российским “властям” с просьбой передать имущество Фонда “Крым” под управление "Духовного управления мусульман Крыма".
По словам Елены Зеркаль, МИД готовит несколько новых инициатив в международных судах и хотел бы более близко ознакомиться с ситуацией вокруг фонда.
— Мы уже сделали заявление Министерства иностранных дел, но есть еще мысли по поводу того, как мы будем двигаться и в дипломатической, и в юридической плоскости. Кроме того, мы готовим дипломатическую ноту в Российскую Федерацию по поводу имущества (Фонда «Крым» — ред.), мы обсуждаем с юристами возможность подачи обращения о нарушении процедуры использования preliminary measures (временные меры — англ.), — отметила Елена Зеркаль.
Ранее МИД Украины назвал намерения оккупационных властей Крыма передать имущество Меджлиса крымскому "Муфтияту" целенаправленной политикой дискриминации крымскотатарского народа.
Напомним, что в апреле 2017 Международный суд ООН предписал России выполнить ряд временных мер в части дела, касающейся Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в частности, воздержаться от ограничений на деятельность в Крыму представительных органов крымскотатарского народа.
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