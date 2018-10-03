Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль 31 октября встретилась суполномоченным Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и членами Меджлиса.

— Их интересовал вопрос принятия "Курултаем мусульман Крыма" постановления об обращении к оккупационному правительству Крыма, чтобы изъять имущество Фонда “Крым”, так как оно является собственностью народа, — сообщил QHA генеральный директор фонда “Крым”, член Меджлиса Риза Шевкиев.

Напомним, 27 октября в оккупированном Крыму состоялся съезд мусульман Крыма. Его участники решили обратиться к российским “властям” с просьбой передать имущество Фонда “Крым” под управление "Духовного управления мусульман Крыма".

По словам Елены Зеркаль, МИД готовит несколько новых инициатив в международных судах и хотел бы более близко ознакомиться с ситуацией вокруг фонда.

— Мы уже сделали заявление Министерства иностранных дел, но есть еще мысли по поводу того, как мы будем двигаться и в дипломатической, и в юридической плоскости. Кроме того, мы готовим дипломатическую ноту в Российскую Федерацию по поводу имущества (Фонда «Крым» — ред.), мы обсуждаем с юристами возможность подачи обращения о нарушении процедуры использования preliminary measures (временные меры — англ.), — отметила Елена Зеркаль.

Ранее МИД Украины назвал намерения оккупационных властей Крыма передать имущество Меджлиса крымскому "Муфтияту" целенаправленной политикой дискриминации крымскотатарского народа.

Напомним, что в апреле 2017 Международный суд ООН предписал России выполнить ряд временных мер в части дела, касающейся Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в частности, воздержаться от ограничений на деятельность в Крыму представительных органов крымскотатарского народа.