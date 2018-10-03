Суд оставил под арестом крымскотатарских бизнесменов Велиляева и Бариева

11:29 01.11.2018 0 комментариев Крым

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на решение Басманного суда о продлении ареста до 25 декабря крымскотатарских бизнесменов Ресуля Велиляева и Али Бариева, которые удерживаются в СИЗО Лефортово.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook общественное объединение «Крымская солидарность» со ссылкой на родственников бизнесменов, передает Центр журналистских расследований.

«31 октября 2018 года в Московском городском суде завершилось очередное судебное заседание по делу Ресуля Велиляева и Али Бариева. Заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи. Суд отклонил апелляционную жалобу адвоката и оставил решение суда первой инстанции (Басманного суда) без изменений. Ресуль Велиляев и Али Бариев остаются под стражей до 25 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 26 апреля в Крыму российские силовики провели обыски в магазинах крымской торговой сети «Гузель» и  ООО «Фирма «Крымопт» в Белогорске, которые принадлежат крымскотатарскому предпринимателю Ресулю Велиляеву.

Также прошли обыски в домах Али Бариева (директор ООО «Фирма «Крымопт»), Асана Бариева,  и родственников Ресуля Велиляева — Ремзи Велиляева, Экрема Велиляева, Зеры Велиляевой, а также их взрослых детей, проживающих отдельно.

Задержанных после обысков в Белогороске Ресуля Велиляева и Али Бариева российские силовики вывезли из оккупированного Крыма. Ресуль Велиляев был арестован судом Москвы на 2 месяца. Его содержат в московском СИЗО Лефортово. При этом главное «правонарушение» Велиляева состоит лишь в том, что в одном из магазинов принадлежащей ему торговой сети якобы были найдены просроченные продукты.

Как заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, ФСБ РФ пытается обвинить крымскотатарского предпринимателя Ресуля Велиляева в деятельности по финансированию террористических экстремистских организаций.

По информации адвоката Джемиля Темишева, следствием Велиляеву и Бариеву предъявлено обвинение только по п.«а» ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), однако в дальнейшем обвинение может быть изменено.

Ресуль Велиляев — известный крымскотатарский меценат. В 2003 году он создал Благотворительный фонд имени Бекира Чобан-заде, который предоставляет  стипендии для одаренных детей, спонсировал Республиканский конкурс «Юный виртуоз», оказывает помощь школам и больнице Белогорского района.



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