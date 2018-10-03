Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает ТАСС.

"Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц", - говорится в сообщении правительства РФ.

Среди тех, на кого распространятся ограничения:

сын президента Украины Алексей Порошенко

глава МВД Украины Арсен Аваков

глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев

глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко

генпрокурор Украины Юрий Луценко

спикер верховной рады Андрей Парубий

экс-премьер Украины Арсений Яценюк

националисты Дмитрий Ярош и Олег Тягнибок

лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Как сообщалось, специальные меры России в отношении ряда компаний и физических лиц Украины введены "в ответ на недружественные действия этой страны".