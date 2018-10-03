Россия ввела санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний
|10:53 01.11.2018
|0 комментариев
|Россия
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает ТАСС.
"Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц", - говорится в сообщении правительства РФ.
Среди тех, на кого распространятся ограничения:
сын президента Украины Алексей Порошенко
глава МВД Украины Арсен Аваков
глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев
глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко
генпрокурор Украины Юрий Луценко
спикер верховной рады Андрей Парубий
экс-премьер Украины Арсений Яценюк
националисты Дмитрий Ярош и Олег Тягнибок
лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Как сообщалось, специальные меры России в отношении ряда компаний и физических лиц Украины введены "в ответ на недружественные действия этой страны".
Ещё на эту тему:
«Газпром» пытается обжаловать в международном арбитраже штраф на $6 миллиардов от АМКУ
Медведев: российские санкции затронут сотни граждан Украины
Постройка полдюжины МРК для ВМФ России застопорилась после отказа Украины от поставки двигателей
Как в России импортозамещают украинские комплектующие корабельных газотурбогенераторов
Нафтогаз начал взыскание долга с Газпрома
ВТБ оспорил иск экс-владельцев ПриватБанка к России
Находящийся под санкциями завод в непризнанном Приднестровье получает украинский металлолом / Фото
"НЭК "Укрэнерго" подаст против России иск в международный арбитраж в связи с утратой активов в оккупированном Крыму
В МИД уверены возражения России по рассмотрению Международным судом ООН иска Украины будут отклонены