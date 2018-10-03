Корабли, авиация и сухопутные силы Черноморского флота страны-агрессора возвратились в пункты постоянной дислокации после учений.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ЧФ РФ.

"Корабельные группировки, дивизионы береговых противокорабельных комплексов «Бал», «Бастион» и «Берег», самолёты и вертолеты из состава соединений Морской авиации и подразделения морской пехоты Черноморского флота вернулись в пункты базирования и постоянной дислокации, – говорится в сообщении. – В морских и сухопутных полигонах экипажи кораблей и военнослужащие морской пехоты провели пять суток, где отработали различные вводные, поступающие от штаба руководства, по плану учения".

Отмечается, что во время учений корабельные силы провели бой с отрядом кораблей условного противника и отработали противовоздушную оборону кораблей на переходе морем, выполнили артиллерийские и ракетные (путём выполнения электронного пуска) стрельбы по морским и воздушным целям. В свою очередь, противокорабельные береговые комплексы «Бал», «Бастион» и «Берег» отработали совершение марша, развёртывание и маскировку оборудованных позиций, а подразделения морской пехоты совершили погрузку на десантные катера и провели высадку тактического морского десанта.

По данным пресс-службы, в ходе учения было выполнено порядка 50 учебно-боевых задач, было задействовано более 2 тыс военнослужащих, малые противолодочные корабли, ракетные и десантные катера, дивизионы береговых противокорабельных комплексов «Бал», «Бастион» и «Берег», самолеты и вертолёты из состава соединений Морской авиации и подразделения морской пехоты Черноморского флота.