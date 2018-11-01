Российские корабли, отправляющиеся в дальнее плавание во время учений НАТО в сопровождении буксировочной техники, выступают знаковым свидетельством самой большой проблемы ВМФ РФ.

Об этом пишет Business Insider, цитирует Фонтанка.Ру.

Американское издание вспоминает аварии, произошедшие в последние десятилетия с российскими военными кораблями и связанной инфраструктурой. В частности, авторы привели в пример катастрофу подлодки К-141 «Курск», пожары на верфях и инциденты с авианосцем «Адмирал Кузнецов».

«Эта серия аварий и проблем приводит к одному неизбежному выводу: у Военно-морского флота России есть проблема технического обслуживания», — подчеркивает Business Insider.

Издание отмечает, что у ВМФ РФ есть целый ряд кораблей, в частности «Адмирал Кузнецов», которые практически ни разу не уходили в дальние плавания без буксировочной техники.

Согласно военному аналитику Брайану Кларку, военная техника без капитального ремонта способна служить лишь первые 20-25 лет эксплуатации. Невозможность обслуживания устаревающих кораблей эксперт видит в отсутствии необходимых для замены элементов, производство или доступ к которым в настоящее время невозможны. Кларк полагает, что для российского флота идея сопровождения буксиром стала стандартной. Сложившуюся ситуацию специалист назвал уроком для остального мира.

22 октября Минобороны России заявило, что отряд кораблейБалтийского флота в составе корветов «Сообразительный», «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Конецкий» вышел в дальний поход для выполнения плановых учений в Северной Атлантике. Основной задачей похода названо обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики.

С 25 октября по 7 ноября в Норвегии, близлежащих районах Северной Атлантики, а также на Балтике и в воздушном пространстве Швеции и Финляндии проходит активная часть учений Trident Juncture 2018 — крупнейших после окончания холодной войны маневров НАТО. Задействованы около 50 тысяч военнослужащих, 150 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии.