«Адмирал Кузнецов» с момента постройки преследуют неприятности и трагедии — его сдача совпала с развалом СССР, глубоким политическим и экономическим кризисом. За этим последовали аварии, катастрофы и флотская жизнь в ремонтном доке, которые давно дали повод говорить о проклятье крейсера.

Об этом пишет Илья Казаков, на странице «Фонтанка.ру»

1. Как корабль назовешь, так он и поплывет

Авианосец неоднократно менял имя. В стадии проекта он назывался «Советским Союзом». При закладке был наречен «Ригой». После смерти Леонида Ильича стал «Брежневым». На испытаниях – «Тбилиси». А в 1990 году был назван в честь адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова, у которого сложилась трагическая судьба. Его сняли с поста главнокомандующего ВМФ после взрыва на линкоре «Новороссийск», понизили в звании до вице-адмирала и отправили в отставку с унизительной формулировкой «без права работать во флоте». Всю жизнь он добивался реабилитации, но получил восстановление в звании и широкое общественное признание заслуг лишь после смерти.

2. Едва не достался Украине

В 1991 году, когда авианосец был официально сдан и зачислен в состав Северного флота, на него заявила права Украина. Из Верховной рады командиру крейсера сообщили, что корабль является собственностью Украины и до принятия правительственного решения должен оставаться на севастопольском рейде. Но референдума о независимости еще не было, поэтому командир, оставив часть команды и летного состава на берегу, скрытно и спешно взял путь на Босфор. При этом на корабле еще в полном объеме не были завершены технические работы, в том числе по энергетической установке.

3. С испытаний в долгий ремонт

До 1994 года корабль проходил испытания, и в 1995 году «Адмирал Кузнецов» отправился в первый дальний поход в Средиземное море, который приурочили к предстоявшему 300-летию российского флота. Но он же чуть не стал последним — поломка энергетической установки едва не привела к потере корабля в шторм. Авианосец после этого встал на серьезный ремонт, сильно затянувшийся из-за недостатка финансирования. Увидели его на крупных учениях лишь в 1998 году. И с этого момента ремонт вообще стал перманентным состоянием крейсера.

4. Взрыв и спасение «Курска»

В 2000 году «Адмирал Кузнецов» оказался тесно связан с трагедией «Курска». Он принимал участие в учениях, при которых затонула подлодка, и использовался для проведения спасательной операции, которая завершилась гибелью всех выживших при первоначальной катастрофе подводников. В результате был отменён запланированный второй поход корабля на боевую службу в Средиземное море, который должен был состояться в конце 2000 года. А в 2001 году он снова встал на ремонт, который продлился еще несколько лет.

5. Сирийский путь позора

В 2016 году крейсер во второй раз отправился в Сирию выполнять боевые задачи в составе оперативного соединения дальней морской зоны ВМФ. Тогда весь мир облетели снимки российского авианосца, окутанного клубами густого черного дыма, как будто его топили углем. Специалисты связали это с неисправностью автоматики управления главной энергетической установки, что не позволило использовать оптимальные режимы сжигания топлива. Командир авианосца заявил, что неисправностей на борту нет и дымят все корабли, просто у «Кузнецова» – «самая высокая труба во всем флоте».

6. Не ввысь, а вглубь

В Сирии корабль впервые с момента постройки принял участие в боевых действиях и сразу понес потери. 14 ноября 2016 года потерпел крушение МиГ-29К во время захода на посадку. А 3 декабря утонул Су-33. Причиной в обоих случаях стал обрыв аэрофинишера – троса, за который садящийся на очень короткую палубу самолет цепляется специальном крюком – гаком. Вся разница в авариях была в том, как писали в СМИ, что пилот МиГа-29 после первого захода на посадку сумел остаться в воздухе, но у него кончилось топливо, и он вынужден был катапультироваться. А его коллега машину снова поднять в небо уже не смог.

7. Ремонт со спецэффектами

В 2017 году корабль встал на модернизацию, которая должна отчасти решить вышеперечисленные проблемы. Но она только добавила новые. 30 октября 2018 года затонул плавучий док ПД-50, в котором ремонтировался «Адмирал Кузнецов». Самый большой в мире док, построенный по заказу СССР в Швеции в 1970-е, служил верой и правдой стране на протяжении целых 30 лет. Но последняя встреча с кораблем-трагедией закончилась для дока внезапным затоплением из-за сбоя в работе электросети. Один из установленных на доке кранов рухнул на палубу авианосца и пробил в нем пятиметровую пробоину. Пострадали четыре человека, один пропал без вести.

Возвращение «Кузнецова» из ремонта ожидается в 2021 году.