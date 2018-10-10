Россия прекратила разработку перспективного БПЛА из-за отсутствия технологий

10:15 01.11.2018 0 комментариев Россия

Российский проект тяжелого ударного летательного беспилотника"Альтаир" заморожен на неопределенный срок; причиной заморозки многообещающего проекта назвали нехватку средств на высокотехнологичную микроэлектронику.

Проект "Альтаира" обошелся российской армии весьма недешево - на него потратили свыше трех миллиардов рублей, сообщает ZN,UA со ссылкой на российский военный еженедельник "Звезда".

"Нехватка отвечающих современным требованиям отечественных микропроцессоров, датчиков, программных продуктов - все это недавно поставило крест на перспективном проекте тяжелого ударно-разведывательного беспилотника", - пишет издание.

"Альтаир" впервые продемонстрировали широкой общественности в июле 2016 года - тогда полетел прототип-демостратор. В мае 2017-го был продемонстрирован второй прототип беспилотника.

Проект "Альтаира" обошелся российской армии весьма недешево - на его разработку российские военные уже потратили более трех миллиардов рублей, однако в октябре текущего года проект свернули.

Планировалось, что БПЛА "Альтаир" должен был стать российским ответом на западные разработки, в частности американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk. Аппарат массой три тонны с размахом крыла 28,5 метра способен нести нагрузку до двух тонн, преодолевать расстояние в 10 тысяч километров, подниматься на высоту до 12 километров и находиться в автономном полете до двух суток.



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