В Брюсселе завершилось заседание совета Россия-НАТО, на котором, в частности, обсуждалась ситуация в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО, передает Европейская правда.

"Совет Россия-НАТО, в котором принимают участие 29 союзников и РФ, встретился в Брюсселе в среду. У послов состоялся открытый обмен мнениями по ряду вопросов, в том числе по ситуации в и вокруг Украины; вопросам, связанным с военной активностью, взаимной прозрачности и уменьшениюрисков; Афганистане; и гибридных вызовах", - говорится в сообщении.

Также во время встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил РФ о критическом значении для евроатлантической безопасности договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Мы сожалеем, что Россия не прислушалась к нашим призывам. Это усиливает нашу оценку, что ракетная система 9M729 создает серьезный риск для стратегической стабильности евроатлантического региона. Союзники вновь призывают Россию отреагировать на нашу озабоченность и обеспечить полное соответствие договору", - сказал он.

НАТО приостановило практическое сотрудничество с Москвой в 2014 году из-за аннексии Крыма и постоянной дестабилизации Россией Восточной Украины. Однако заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов впоследствии возобновили.