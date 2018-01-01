Турция начала разведывательные работы по поиску нефти и газа в восточной части Средиземного моря, что может привести к напряженности в регионе.

Об этом сообщает Associated Press, передает Европейская правда.

Выступая накануне на церемонии запуска бурового судна, турецкий министр энергетики Фатих Донмез заявил, что бурение начнется со скважины "Алания-1", расположенной в 100 км от провинции Анталья и в 60 км от провинции Алания.

Первая скважина расположена на некотором расстоянии от спорной территории, которая лежит дальше на юг и вокруг Кипра.

Новые буровые работы могут вызвать напряженность в отношениях Турции с Грецией и Кипром.

Турция и Кипр имеют разные взгляды по поводу юрисдикции для разведки нефти и газа в восточном Средиземноморье, который считают богатым природным газом.

Попытки добычи газа и нефти в восточном Средиземноморье, а также спор по морским границам Греции также недавно вызвали трения между Анкарой и Афинами.

Энергетические потребности Турции почти полностью зависят от импорта, а падение курса лиры по отношению к доллару в этом году привело к тому, что энергетические компании повысили цены для потребителей.

На прошлой неделе Турция призвала Грецию не вмешиваться в деятельность турецких кораблей в восточном Средиземноморье.

Турция также выступает против кипрских работ по разведке газовых месторождений, которые, по мнению Анкары, нарушают ее права на запасы нефти и газа и игнорируют права на природные ресурсы Северного Кипра.

Кипр считает, что поиск газа полностью соответствует международному праву, и отвергает претензии Турции.