Турция начала разведку газа в Средиземноморье, призывает Грецию и Кипр не вмешиваться / Фото

09:30 01.11.2018 0 комментариев Турция

Турция начала разведывательные работы по поиску нефти и газа в восточной части Средиземного моря, что может привести к напряженности в регионе.

Об этом сообщает Associated Press, передает Европейская правда.

Выступая накануне на церемонии запуска бурового судна, турецкий министр энергетики Фатих Донмез заявил, что бурение начнется со скважины "Алания-1", расположенной в 100 км от провинции Анталья и в 60 км от провинции Алания.

Первая скважина расположена на некотором расстоянии от спорной территории, которая лежит дальше на юг и вокруг Кипра.

Новые буровые работы могут вызвать напряженность в отношениях Турции с Грецией и Кипром.

Турция и Кипр имеют разные взгляды по поводу юрисдикции для разведки нефти и газа в восточном Средиземноморье, который считают богатым природным газом.

Попытки добычи газа и нефти в восточном Средиземноморье, а также спор по морским границам Греции также недавно вызвали трения между Анкарой и Афинами.

Энергетические потребности Турции почти полностью зависят от импорта, а падение курса лиры по отношению к доллару в этом году привело к тому, что энергетические компании повысили цены для потребителей.

На прошлой неделе Турция призвала Грецию не вмешиваться в деятельность турецких кораблей в восточном Средиземноморье.

Турция также выступает против кипрских работ по разведке газовых месторождений, которые, по мнению Анкары, нарушают ее права на запасы нефти и газа и игнорируют права на природные ресурсы Северного Кипра.

Кипр считает, что поиск газа полностью соответствует международному праву, и отвергает претензии Турции.



Ещё на эту тему:

Новости
Азербайджан Азербайджан
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
Все новости страны
Армения Армения
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
15:55 01.11.2018
Freedom House внес Армению в список стран со свободным интернетом
19:59 30.10.2018
Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра
16:43 30.10.2018
Россия обвинила CША в попытке испортить ее "дружбу" с Арменией
Все новости страны
Болгария Болгария
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
Все новости страны
Греция Греция
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
18:25 30.10.2018
Греция ожидает начала "новой эры" в отношениях с Россией в декабре
Все новости страны
Грузия Грузия
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
19:00 31.10.2018
Представители Грузинской мечты о возможности «гражданской войны»
09:10 30.10.2018
Грузию снова потрусило: на этот раз землетрясение произошло в Тбилиси
07:55 29.10.2018
Президента Грузии изберут во втором туре, 50% голосов не набрал никто
Все новости страны
Молдова Молдова
18:18 01.11.2018
Молдова не может себе позволить "дружить с кем-то против кого-то"
17:39 31.10.2018
Президент Молдовы находится в России с "предвыборным визитом"
18:42 29.10.2018
Количества боеприпасов со склада в Приднестровье
10:57 26.10.2018
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
Все новости страны
Россия Россия
15:09 01.11.2018
Путинские гранты получили 47 организаций, связанных с РПЦ
13:04 01.11.2018
Проклятье «Кузнецова». Как последний авианосец России притягивает несчастья
12:11 01.11.2018
США назвали главный признак деградации ВМФ России
10:53 01.11.2018
Россия ввела санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний
Все новости страны
Румыния Румыния
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
08:49 29.10.2018
В Румынии установят ракету-перехватчик которую США успешно испытали в Тихом океане / Видео
Все новости страны
Турция Турция
19:39 01.11.2018
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
13:55 01.11.2018
"Сбербанк" решил избавиться от своей турецкой "дочки"
11:03 01.11.2018
Журналиста Кашикчы задушили в саудовской дипмиссии - генпрокуратура Турции
09:30 01.11.2018
Турция начала разведку газа в Средиземноморье, призывает Грецию и Кипр не вмешиваться / Фото
Все новости страны
Украина Украина
20:33 01.11.2018
Как российские санкции могут повлиять на работающие в оккупированном Крыму украинские торговые сети и их владельцев
20:06 01.11.2018
У крымских татар нет времени на уговоры российского агрессора, и Европе необходимо ужесточить давление на Россию - Чубаров
19:12 01.11.2018
"Не беспокойтесь, я выжил" - можно немного выдохнуть
18:45 01.11.2018
Поплічник Кремля Німетуллаев продовжує грабувати Чонгар / Відео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс