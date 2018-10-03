Ситуация в Азовском море и Керченском проливе будет новой темой двусторонних переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Петром Поршенко во время ее визита в Киев.

Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на близкие к немецкому МИД источники, передает Украинская правда.

По информации издания, в МИД Германии сейчас прорабатывают официальную позицию относительно ситуации в Азовском море.

Вопрос в том, будет ли официальный Берлин рассматривать Азовское море как внутреннее море двух стран. В его акватории Россия не имеет права ограничивать свободу судоходства, задерживая коммерческие суда на пути в украинские порты.

Одним из главных вопросов на завтрашних переговорах будет перспектива формирования миротворческой миссии для Донбасса.

Меркель и Порошенко в Киеве также должны обсудить последствия для Украины строительства газопровода "Северный поток-2".

Как известно, 6 месяцев назад Россия ввела новый режим инспекции судов, прибывающих из или в украинские порты в Азовском море.

Это привело к значительным задержкам и увеличению расходов со стороны украинских экспортеров и судов, курсирующих под флагами стран ЕС.

Вместе с этим Россия начала переброску военных судов в Азовское море в большом количестве, и Украина ответила наращиванием военных возможностей.