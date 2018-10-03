МИД Германии определяет официальную позицию относительно ситуации в Азовском море
|09:05 01.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Ситуация в Азовском море и Керченском проливе будет новой темой двусторонних переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Петром Поршенко во время ее визита в Киев.
Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на близкие к немецкому МИД источники, передает Украинская правда.
По информации издания, в МИД Германии сейчас прорабатывают официальную позицию относительно ситуации в Азовском море.
Вопрос в том, будет ли официальный Берлин рассматривать Азовское море как внутреннее море двух стран. В его акватории Россия не имеет права ограничивать свободу судоходства, задерживая коммерческие суда на пути в украинские порты.
Одним из главных вопросов на завтрашних переговорах будет перспектива формирования миротворческой миссии для Донбасса.
Меркель и Порошенко в Киеве также должны обсудить последствия для Украины строительства газопровода "Северный поток-2".
Как известно, 6 месяцев назад Россия ввела новый режим инспекции судов, прибывающих из или в украинские порты в Азовском море.
Это привело к значительным задержкам и увеличению расходов со стороны украинских экспортеров и судов, курсирующих под флагами стран ЕС.
Вместе с этим Россия начала переброску военных судов в Азовское море в большом количестве, и Украина ответила наращиванием военных возможностей.
Ещё на эту тему:
В ООН обвинили РФ в целенаправленной политике изменения демографического состава населения оккупированного Крыма
В ООН рассказали о планах РФ по размещению ядерного вооружения в оккупированном Крыму
На Совбезе ООН подняли вопрос роста российского военного присутствия в Азовском море
Оккупационные власти Крыма отпустили украинских моряков, об обмене речь не идет - ГПСУ
Киев ждет подтверждения по обмену российских и украинских моряков - постпред президента Украины
Киев отреагировал на усиление репрессий в оккупированном Крыму
МИД Украины направило РФ ноту протеста из-за очередного призыва крымчан в ВС оккупантов
Волкер поддержал введение спецпредставителя по Крыму и Донбассу
Российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море запретили въезд в Украину
МЗС України допомагає таємно підписати протокол по розділу квот на вилов риби в Азовському морі
Повлияет ли на Россию резолюция Европарламента по Азовскому морю