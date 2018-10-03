В МИД Украины отреагировали на арест крымского татарина Гафарова
|08:45 01.11.2018
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|Крым
В Министерстве иностранных дел Украины назвали арест симферопольским "судом" крымского татарина Дилявера Гафарова дискриминацией и выразили протест РФ.
Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала в Twitter, сообщает Украинская правда.
"Оккупант продолжает дискриминацию крымских татар. Псевдосуд арестовал крымского татарина Гафарова. Осуждаем и выражаем протест РФ. Россия должна немедленно прекратить преследование крымских татар, выполнить требования резолюций ООН и приказ Международного суда ООН", - подчеркнула Беца.
Ранее стало известно, что в Симферополе "суд" арестовал Дилявера Гафарова, обвиняемого в участии в добровольческом отряде имени Номана Челебеджихана, до 25 декабря 2018 года.
Крымского татарина Гафарова ФСБ подозревает в участии в вооруженных формированиях "с целью, противоречащие интересам Российской Федерации".
Оккупанты 7 часов искали оружие в доме Гафарова и задержали его 30 октября.
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