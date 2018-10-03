В Париже у посольства РФ неизвестные разгромили палатку установленную в поддержку Сенцова
|08:25 01.11.2018
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|Крым
В Париже неизвестные повредили палатку, установленную активистами в поддержку украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова у посольства РФ.
Об этом написал режиссер и участник акции Кристоф Ружжиа на своей странице в Facebook, передает УНН.
По словам Ружжиа, в ночь на среду, 31 октября, неизвестные порезали палатку, когда никого не было внутри.
“Изображение, на котором была надпись: “Свободу Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным”, были уничтожены, а на внешней стороне палатки со стороны посольства России была сделана надпись маркером: “убить террориста Сенцова”, — отметил он.
Режиссер сообщил, что сегодня же подаст жалобу в полицейский участок по поводу вандализма.
Как сообщалось, ранее у российского посольства в столице Франции Париже активисты в поддержку Сенцова объявили бессрочную голодовку.
Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и оккупированном Крыму.
Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в оккупированном Крыму.
Правозащитный центр “Мемориал” в России внес Сенцова в список политзаключенных.
5 октября в российской Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что украинский режиссер прекратил голодовку.
Сам Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.
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