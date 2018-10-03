В Париже неизвестные повредили палатку, установленную активистами в поддержку украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова у посольства РФ.

Об этом написал режиссер и участник акции Кристоф Ружжиа на своей странице в Facebook, передает УНН.

По словам Ружжиа, в ночь на среду, 31 октября, неизвестные порезали палатку, когда никого не было внутри.

“Изображение, на котором была надпись: “Свободу Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным”, были уничтожены, а на внешней стороне палатки со стороны посольства России была сделана надпись маркером: “убить террориста Сенцова”, — отметил он.

Режиссер сообщил, что сегодня же подаст жалобу в полицейский участок по поводу вандализма.

Как сообщалось, ранее у российского посольства в столице Франции Париже активисты в поддержку Сенцова объявили бессрочную голодовку.

Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и оккупированном Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в оккупированном Крыму.

Правозащитный центр “Мемориал” в России внес Сенцова в список политзаключенных.

5 октября в российской Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что украинский режиссер прекратил голодовку.

Сам Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.