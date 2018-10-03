Украина собирает показания капитанов остановленных в Азовском море судов для исков против РФ
|08:05 01.11.2018
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|Крым
Украина собирает доказательную базу и документирует каждый случай незаконной остановки Россией судов в Азовском море для использования этих показаний в международных судах.
Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает УНИАН со ссылкой на Громадське.
"Что касается того, каким образом собирается доказательная база: абсолютно все документируется, каждый случай, более того, собираются показания и судовладельцев, и капитанов тех судов, которые задерживаются Российской Федерацией. Весь этот материал собирается, и он будет основой для последующего иска (против РФ - ред.) со стороны Министерства иностранных дел в международные судебные инстанции", - рассказал он.
Тука подчеркнул, что остановки Россией судов в Азове являются незаконными, поскольку, согласно международному морскому праву, останавливать гражданские суда можно в четырех случаях: работорговля, пиратство, незаконное осуществление эфирного вещания и смена флага.
"Никаких законных оснований для осуществления таких действий со стороны России не существует a priori", - подчеркнул он.
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