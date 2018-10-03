Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письма коллегам-режиссерам и правозащитникам.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила правозащитница из Челябинска Татьяна Щур.

"Недавно от Олега получили письмо - от 23 октября, предназначенное для его коллег-режиссеров. Текст письма, естественно, не читала. Только приписку, предназначенную для всех заинтересованных: "У меня - ОК". До того письмо Сенцова, персональное для нас, было 18 октября. Нормальное, деловое письмо, с юмором. Про самочувствие - очень мало, разве что слова: "Чувствую себя неплохо", - рассказала Щур.

Вместе с тем она подвергла большому сомнению сделанное ранее в среду заявление замглавы ФСИН РФ Валерия Максименко, в котором тот, среди прочего, довольно подробно рассказал о творческих делах Сенцова.

"С трудом представляю, чтобы Олег делился своими творческими планами с тюремщиками", - резюмирует правозащитница.

Как сообщалось, 31 октября замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что здоровье Сенцова после голодовки практически пришло в норму, он якобы набрал около 10 кг и почти вернулся к своему первоначальному весу. Еще, по его словам, Сенцов вернулся к творческой деятельности, "вернулся и к активной творческой жизни, пишет несколько книг и пьесу", а также "поддерживает активные творческие контакты с деятелями искусства, обсуждая с ними вопросы возможности постановки своей пьесы".

Как сообщалось, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он держался 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

В общей сложности в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, в их числе и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.