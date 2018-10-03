Канада и ЕС обсудили дополнительные санкции против России за преследование Сенцова

07:25 01.11.2018 0 комментариев Крым

Евродепутаты и члены канадского парламента обсудили в Оттаве введение дополнительных санкций против России.

Об этом заявил депутат парламента Канады от правящей Либеральной партии Борис Вжесневский, сообщает корреспондент Укринформа.

"Во время совместного заседания Постоянного комитета парламента Канады по иностранным делам и международному развитию и Подкомитета Европейского парламента по правам человека мы обсудили дополнительные санкции против России за заключение Олега Сенцова и всех украинских политических заключенных в России", - рассказал Вжесневский после заседания, которое прошло в Оттаве. 

Он также поблагодарил евродепутатов за присуждение премии имени Сахарова Сенцову и выраженную таким образом поддержку всех украинских политических заключенных в России.

"Я поблагодарил парламентариев за их поддержку Олега Сенцова и более 70 украинцев, незаконно переправленных в Россию для пыток, показательных судебных разбирательств и приговоров в восстановленной российской системе ГУЛАГ", - сказал канадский депутат.

Вжесневский добавил, что в конце заседания его участники развернули баннер в поддержку удерживаемых в России украинцев.

Как сообщалось, 25 октября 2018 года политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом правозащитной премии имени Сахарова. На вручение премии, которое состоится 12 декабря, пригласили его адвоката и сестру.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он держался 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

Как сообщила сестра Сенцова, даже после прекращения голодовки остается угроза его жизни.

10 сентября сестра Сенцова сообщила, что политзаключенный написал завещание на творчество в случае смерти.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, в их числе и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.



Ещё на эту тему:

19:12 01.11.2018
"Не беспокойтесь, я выжил" - можно немного выдохнуть
08:25 01.11.2018
В Париже у посольства РФ неизвестные разгромили палатку установленную в поддержку Сенцова
07:45 01.11.2018
С трудом представляю, чтобы Сенцов делился своими творческими планами с тюремщиками - правозащитница
14:32 31.10.2018
Здоровье Сенцова приходит в норму, уверяет ФСИН
19:36 26.10.2018
Вручение Сенцову премии Сахарова - это унижение для правительства России
13:01 26.10.2018
"Украинского диверсанта" Штыбликова этапировали в Симферополь
11:24 26.10.2018
Поможет ли премия освободить Сенцова
07:01 26.10.2018
Сенцов должен лично получить премию Сахарова - Посольство США
20:03 25.10.2018
"Проявлением политиканства" назвали в Кремле присуждение премии Сахарова Сенцову
14:42 25.10.2018
Суд в РФ признал законным приговор «диверсанту» Панову
14:15 25.10.2018
Олег Сенцов удостоен премии Сахарова
09:09 25.10.2018
Политзаключенные для Кремля это расходный материал освободить их могут санкции или политическое соглашение - Полозов
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
Все новости страны
Армения Армения
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
15:55 01.11.2018
Freedom House внес Армению в список стран со свободным интернетом
19:59 30.10.2018
Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра
16:43 30.10.2018
Россия обвинила CША в попытке испортить ее "дружбу" с Арменией
Все новости страны
Болгария Болгария
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
Все новости страны
Греция Греция
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
18:25 30.10.2018
Греция ожидает начала "новой эры" в отношениях с Россией в декабре
Все новости страны
Грузия Грузия
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
19:00 31.10.2018
Представители Грузинской мечты о возможности «гражданской войны»
09:10 30.10.2018
Грузию снова потрусило: на этот раз землетрясение произошло в Тбилиси
07:55 29.10.2018
Президента Грузии изберут во втором туре, 50% голосов не набрал никто
Все новости страны
Молдова Молдова
18:18 01.11.2018
Молдова не может себе позволить "дружить с кем-то против кого-то"
17:39 31.10.2018
Президент Молдовы находится в России с "предвыборным визитом"
18:42 29.10.2018
Количества боеприпасов со склада в Приднестровье
10:57 26.10.2018
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
Все новости страны
Россия Россия
15:09 01.11.2018
Путинские гранты получили 47 организаций, связанных с РПЦ
13:04 01.11.2018
Проклятье «Кузнецова». Как последний авианосец России притягивает несчастья
12:11 01.11.2018
США назвали главный признак деградации ВМФ России
10:53 01.11.2018
Россия ввела санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний
Все новости страны
Румыния Румыния
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
08:49 29.10.2018
В Румынии установят ракету-перехватчик которую США успешно испытали в Тихом океане / Видео
Все новости страны
Турция Турция
19:39 01.11.2018
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
13:55 01.11.2018
"Сбербанк" решил избавиться от своей турецкой "дочки"
11:03 01.11.2018
Журналиста Кашикчы задушили в саудовской дипмиссии - генпрокуратура Турции
09:30 01.11.2018
Турция начала разведку газа в Средиземноморье, призывает Грецию и Кипр не вмешиваться / Фото
Все новости страны
Украина Украина
20:33 01.11.2018
Как российские санкции могут повлиять на работающие в оккупированном Крыму украинские торговые сети и их владельцев
20:06 01.11.2018
У крымских татар нет времени на уговоры российского агрессора, и Европе необходимо ужесточить давление на Россию - Чубаров
19:12 01.11.2018
"Не беспокойтесь, я выжил" - можно немного выдохнуть
18:45 01.11.2018
Поплічник Кремля Німетуллаев продовжує грабувати Чонгар / Відео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс