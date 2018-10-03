Евродепутаты и члены канадского парламента обсудили в Оттаве введение дополнительных санкций против России.

Об этом заявил депутат парламента Канады от правящей Либеральной партии Борис Вжесневский, сообщает корреспондент Укринформа.

"Во время совместного заседания Постоянного комитета парламента Канады по иностранным делам и международному развитию и Подкомитета Европейского парламента по правам человека мы обсудили дополнительные санкции против России за заключение Олега Сенцова и всех украинских политических заключенных в России", - рассказал Вжесневский после заседания, которое прошло в Оттаве.

Он также поблагодарил евродепутатов за присуждение премии имени Сахарова Сенцову и выраженную таким образом поддержку всех украинских политических заключенных в России.

"Я поблагодарил парламентариев за их поддержку Олега Сенцова и более 70 украинцев, незаконно переправленных в Россию для пыток, показательных судебных разбирательств и приговоров в восстановленной российской системе ГУЛАГ", - сказал канадский депутат.

Вжесневский добавил, что в конце заседания его участники развернули баннер в поддержку удерживаемых в России украинцев.

Как сообщалось, 25 октября 2018 года политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом правозащитной премии имени Сахарова. На вручение премии, которое состоится 12 декабря, пригласили его адвоката и сестру.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он держался 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

Как сообщила сестра Сенцова, даже после прекращения голодовки остается угроза его жизни.

10 сентября сестра Сенцова сообщила, что политзаключенный написал завещание на творчество в случае смерти.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, в их числе и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.