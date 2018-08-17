Памятай про Крим - під цим хештегом Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews в особі автора та його колег з Кримського департаменту розпочинає свій новий проект.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Ми будемо тут (і на Blackseanews.net) сприяти та укріплювати професіоналів, що займаються окупованим Кримом в Україні та за кордоном, і широкий загал, цифрами та фактами щодо Криму, результатами наших багаторічних щоденних досліджень (цим дослідженням не 4,5 років, як дехто міг подумати, а майже 25).

Запрошуємо всіх - дипломатів, експертів, політиків, військових генштабістів, розвідників, експертів, журналістів, спічрайтерів, бізнесменів, письменників, сценаристів, істориків - користуватися нашою власноручною багаторазово перевіреною аналітикою, Hand Made знаєте, ні в кого не переписано.

Завтра зранку і розпочнемо - Із свіжих кількісних показників заміни населення Кримського півострова за рахунок зовнішньої міграції з регіонів РФ і не тільки. Тема навіяна виступом постійного представника України в ООН - шановного Посла Володимира Єльченка - на засіданні Ради безпеки ООН, вчора, 30 жовтня 2018.