Памятай про Крим - новий аналітичний проект для небайдужих професіоналів

07:05 01.11.2018 0 комментариев Крым

Памятай про Крим - під цим хештегом Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews в особі автора та його колег з Кримського департаменту розпочинає свій новий проект.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Ми будемо тут (і на Blackseanews.net) сприяти та укріплювати професіоналів, що займаються окупованим Кримом в Україні та за кордоном, і широкий загал, цифрами та фактами щодо Криму, результатами наших багаторічних щоденних досліджень (цим дослідженням не 4,5 років, як дехто міг подумати, а майже 25).

Запрошуємо всіх - дипломатів, експертів, політиків, військових генштабістів, розвідників, експертів, журналістів, спічрайтерів, бізнесменів, письменників, сценаристів, істориків - користуватися нашою власноручною багаторазово перевіреною аналітикою, Hand Made знаєте, ні в кого не переписано.

Завтра зранку і розпочнемо - Із свіжих кількісних показників заміни населення Кримського півострова за рахунок зовнішньої міграції з регіонів РФ і не тільки. Тема навіяна виступом постійного представника України в ООН - шановного Посла Володимира Єльченка - на засіданні Ради безпеки ООН, вчора, 30 жовтня 2018.



Ещё на эту тему:

20:08 22.10.2018
Чубаров назвал возможные варианты нового названия Крыма
18:24 22.10.2018
Стратегию информационной реинтеграции Крыма примут в течение месяца
17:03 22.10.2018
Создание крымскотатарской автономии поддерживают 50% украинцев
16:09 22.10.2018
Возвращение Крыма не только дипломатическим путем должно обсуждаться в обществе на уровне экспертов
07:43 01.10.2018
МИД Латвии уверен, что Украина скоро вернет незаконно аннексированный Россией Крым
10:04 31.08.2018
РФ началась истерика после заявлений США по ситуации в Азовском море
19:34 30.08.2018
Стратегия информационной реинтеграции Крыма должна быть принята в ближайшее время
20:34 20.08.2018
К деоккупации Крыма необходимо идти через усиление санкций против оккупанта
17:52 20.08.2018
Представительство Президента Украины прорабатывает вопрос назначения Совмина Крыма в изгнании до деоккупации полуострова
20:43 17.08.2018
Во Франции обсудят пути деоккупации Крыма
15:56 17.08.2018
«В Крым не поеду»: как Лайма Вайкуле стала врагом №1 в России
11:47 09.08.2018
Оккупанты отправят делегацию в Сирию для переговоров о поставках зерна
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
Все новости страны
Армения Армения
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
15:55 01.11.2018
Freedom House внес Армению в список стран со свободным интернетом
19:59 30.10.2018
Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра
16:43 30.10.2018
Россия обвинила CША в попытке испортить ее "дружбу" с Арменией
Все новости страны
Болгария Болгария
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
Все новости страны
Греция Греция
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
18:25 30.10.2018
Греция ожидает начала "новой эры" в отношениях с Россией в декабре
Все новости страны
Грузия Грузия
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
19:00 31.10.2018
Представители Грузинской мечты о возможности «гражданской войны»
09:10 30.10.2018
Грузию снова потрусило: на этот раз землетрясение произошло в Тбилиси
07:55 29.10.2018
Президента Грузии изберут во втором туре, 50% голосов не набрал никто
Все новости страны
Молдова Молдова
18:18 01.11.2018
Молдова не может себе позволить "дружить с кем-то против кого-то"
17:39 31.10.2018
Президент Молдовы находится в России с "предвыборным визитом"
18:42 29.10.2018
Количества боеприпасов со склада в Приднестровье
10:57 26.10.2018
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
Все новости страны
Россия Россия
15:09 01.11.2018
Путинские гранты получили 47 организаций, связанных с РПЦ
13:04 01.11.2018
Проклятье «Кузнецова». Как последний авианосец России притягивает несчастья
12:11 01.11.2018
США назвали главный признак деградации ВМФ России
10:53 01.11.2018
Россия ввела санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний
Все новости страны
Румыния Румыния
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
08:49 29.10.2018
В Румынии установят ракету-перехватчик которую США успешно испытали в Тихом океане / Видео
Все новости страны
Турция Турция
19:39 01.11.2018
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
13:55 01.11.2018
"Сбербанк" решил избавиться от своей турецкой "дочки"
11:03 01.11.2018
Журналиста Кашикчы задушили в саудовской дипмиссии - генпрокуратура Турции
09:30 01.11.2018
Турция начала разведку газа в Средиземноморье, призывает Грецию и Кипр не вмешиваться / Фото
Все новости страны
Украина Украина
20:33 01.11.2018
Как российские санкции могут повлиять на работающие в оккупированном Крыму украинские торговые сети и их владельцев
20:06 01.11.2018
У крымских татар нет времени на уговоры российского агрессора, и Европе необходимо ужесточить давление на Россию - Чубаров
19:12 01.11.2018
"Не беспокойтесь, я выжил" - можно немного выдохнуть
18:45 01.11.2018
Поплічник Кремля Німетуллаев продовжує грабувати Чонгар / Відео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс