В оккупированном Крыму арестован подельник Бальбека Джанбазов
|20:59 31.10.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму за мошенничество арестован бывший «начальник» так называемого «Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру» Бахчисарайского района Рустем Джанбазов.
Об этом пишет в Telegram «Крымский канал», передает ATR.
«Его (Рустема Джанбазова — прим.) подозревают в совершении мошеннических действий на предыдущей работе — начальником госкомрегистра Бахчисарайского района. Джанбазов умышленно, по предварительному сговору с группой лиц — чиновниками-землеустроителями — путем обмана приобретал и оформлял права на чужое имущество в особо крупном размере, а также выделял приморские участки аффилированным лицам», — говорится в сообщении.
Как известно, Джанбазов — подельник «депутата» Госдумы РФ, коллаборанта Руслана Бальбека. Супруга Джанбазова, Нияра, — бывший пресс-секретарь оккупационного «ДУМК».
Информация о Джанбазове внесена в базу данных центра «Миротворец». Ранее коллаборант, в том числе, занимал должность «прокурора» в отделе по «надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры» Крыма.
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