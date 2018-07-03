Турция приступила к разработке отечественной системы ПРО Siper

20:40 31.10.2018 0 комментариев Турция

Турция приступила к разработке национальной системы ПРО дальнего радиуса действия, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии, посвященном развитию отечественного оборонпрома в Анкаре.

Глава государства отметил, что новая отечественная система противовоздушной обороны получит название Siper (Заслон), сообщает  Анадолу.

«Турция наладила эффективное производство собственных разведывательных и ударных БПЛА, ставит перед собой более амбициозные цели. Есть и другие проекты, о которых мы объявим ближе к середине 2019 года», - пообещал Эрдоган.

Глава государства отметил, что современная Турция выходит на передовые позиции во всех сферах, в том числе в оборонной, авиационной и аэрокосмической промышленности. 

Президент напомнил, что одной из основных причин давления и атак на Турцию является недовольство независимой политикой Анкары последних лет.

По словам Эрдогана, Турция будет сильной и независимой лишь при условии роста доли отечественного производства в оборонной сфере. «Доля отечественных технологий в оборонной промышленности Турции составляет 65 процентов, но это не предел. Мы и далее будет увеличивать этот показатель», - подчеркнул президент.

Глава государства пообещал «проконтролировать» процесс закупок зарубежной продукции оборонного назначения, и «учесть» позицию чиновников, настаивающих на использовании иностранных аналогов отечественной продукции в сферах, представляющих критическое значение для нацбезопасности Турции. 



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