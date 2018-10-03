"Суд" в оккупированном Крыму арестовал задержанного во время обысков Дилявера Гафарова

20:20 31.10.2018 0 комментариев Крым

"Киевский районный суд" Симферополя оставил под стражей до 25 декабря задержанного во время обысков крымского татарина Дилявера Гафарова.

Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность", передает QHA.

Прокурор настаивал на избрании меры пресечения в виде ареста, мотивируя тем, что подсудимый якобы может скрыться от следствия.

Защита отмечала, что ходатайство прокурора основано на предположениях и просила судью о домашнем аресте для Гафарова до конца разбирательства. 

Дилявер Гафаров заявил в суде, что не совершал преступления, в котором его подозревают российские силовики.

Гафарова подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании, в том числе - на территории другого государства (часть вторая, статья 208 УК РФ).

Утром 30 октября российские силовики пришли с обыском в дом Гафарова в селе Жемчужина Крыма. Во время обысков у него изъяли ноутбук, телефон, документы, российский и украинский паспорта.

Дилявера Гафарова увезли в СИЗО Симферополя. 



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