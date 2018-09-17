Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
|19:54 31.10.2018
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|Греция
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение после более чем десятилетнего перерыва, связанного со спором об изменении названия балканской страны.
Об этом сообщает Associated Press, передает Информационное Сопротивление.
Скопье и Афины имели прямой воздушный связь в 2003-2007 годах, но он был остановлен после того, как бывшее консервативное правительство Македонии назвал аэропорт Скопье в честь полководца Александра Македонского, разгневав Афины.
Нынешнее правительство Македонии в феврале сменил название международного аэропорта "Скопье" в качестве жеста доброй воли, а позже было подписано соглашение об изменении названия страны на Республика Северная Македония.
По информации оператора аэропорта Скопье, греческая авиакомпания "Aegean Airlines" в следующий вторник начнет летать в Скопье, рейсы будут выполняться дважды в неделю.
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