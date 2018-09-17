Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение

19:54 31.10.2018 0 комментариев Греция

Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение после более чем десятилетнего перерыва, связанного со спором об изменении названия балканской страны.

Об этом сообщает Associated Press, передает Информационное Сопротивление.

Скопье и Афины имели прямой воздушный связь в 2003-2007 годах, но он был остановлен после того, как бывшее консервативное правительство Македонии назвал аэропорт Скопье в честь полководца Александра Македонского, разгневав Афины.

Нынешнее правительство Македонии в феврале сменил название международного аэропорта "Скопье" в качестве жеста доброй воли, а позже было подписано соглашение об изменении названия страны на Республика Северная Македония.

По информации оператора аэропорта Скопье, греческая авиакомпания "Aegean Airlines" в следующий вторник начнет летать в Скопье, рейсы будут выполняться дважды в неделю.



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