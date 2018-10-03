Боевики ограничивают свободу передвижения сотрудников СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО.

Об этом во время еженедельного пресс-брифинга заявил первый заместитель председателя миссии Александр Хуг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Большинство активных ограничений свободы передвижения происходят в неподконтрольных правительству районах, и именно вооруженные формирования оказывают такие ограничения", - отметил он.

Хуг также отметил, что патрули, которые посещают южную часть Донетчины вблизи Азовского моря регулярно ограничиваются в свободе передвижения.

"Включительно до населенного пункта Новоазовск и далее к побережью вблизи Седова, далее на запад по главной дороге в направлении Мариуполя - в этих районах СММ регулярно сталкивается с ограничениями свободы передвижения, все это отражено в наших ежедневных отчетах достаточно подробно", - добавил Хуг.