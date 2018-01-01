Представители Грузинской мечты о возможности «гражданской войны»

19:00 31.10.2018 0 комментариев Грузия

Несколько депутатов правящего большинства Грузинской мечты намекнули на возможность возникновения гражданского противостояния в случае победы кандидата в президенты от оппозиционной коалиции Григола Вашадзе во втором туре президентских выборов.

Депутат Грузинской мечты Гедеван Попхадзе заявил: «Если Вашадзе победит на выборах, это станет реальным шагом в плане начала гражданской войны в Грузии. Реваншистские настроения и та задача, которую Единое национальное движение ставит себе сегодня, чтобы привезти (из за рубежа) Саакашвили, вывести Мерабишвили и Ахалаия (из заключения), конечно, все это потом будет направлено на ликвидацию тех политических противников, которые являются проблемой для Саакашвили». Он призвал к единству, чтобы не позволить этой «фашистской силе» вернуться к власти, пишет Civil.ge.

Аналогичное заявление сделал еще один депутат Грузинской мечты, председатель парламентского Комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, по словам которого, Национальное движение пытается добиться развития революционных процессов и «если в этой обстановке процесс обострится, если не буду даже занимать никакую должность, я стану первым солдатом, кто защитит страну от этих предателей, пытателей и человеконенавистников».

Он также добавил, что многие сторонники Грузинской мечты не пошли на президентские выборы, прошедшие 28 октября, потому что они были уверены в победе Грузинской мечты. «Народ реально увидел, что может последовать за планами Национального движения. По одну сторону стоит неисполненное желание насилия, а на второй стороне – стоит может не совсем идеальная власть, но мир, безопасность и развитие страны. В этой ситуации я уверен, что мы победим», — заявил Сесиашвили.

Отклики оппозиции

Оппозиционные депутаты осудили эти заявления. Представитель Национального движения Роман Гоциридзе призвал руководство правящей партии, воздерживаться от подобных заявлений, которые, по его словам, содержат элементы уголовного преступления.

Гига Бокерия из партии Европейская Грузия, кандидат в президенты которой Давид Бакрадзе занял третье место в первом туре президентских выборов, а теперь ваыражает поддержку Григолу Вашадзе, заявил на вчерашнем брифинге, что власти должны перешагнуть через свою голову и осудить разговоры о гражданской войне.

Каладзе избегает отвечать на вопрос

Отвечая на вопрос, согласен ли он со своими коллегами по партии, генеральный секретарь Грузинской мечты, мэр Тбилиси Каха Каладзе воздержался от прямого ответа, но отметил, что гражданской войны в Грузии не будет. «Грузинская мечта не допустит дестабилизации в стране», — заявил он, добавив, что гарантией этого является Грузинская мечта.

Разговоры о возможности возможной дестабилизации не были актуальны в ходе предвыборной кампании, которую Грузинская мечта проводила в пользу кандидата Саломе Зурабишвили. Однако накануне выборов министр внутренних дел Георгий Гахария заявил, что его министерство обладает «подробной» информацией обо всех «планах».



Ещё на эту тему:

07:55 29.10.2018
Президента Грузии изберут во втором туре, 50% голосов не набрал никто
18:50 24.10.2018
Международная миссия наблюдателей NDI будет следить за президентскими выборами в Грузии
12:26 21.09.2018
ЦИК Грузии зарегистрировал 19 кандидатов в президенты, всего было подано 46 заявок
18:28 19.09.2018
В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента Грузии
02:15 10.01.2018
На проведение выборов президента Грузии будут выделены 15 млн долларов
13:15 23.10.2017
В Кутаиси, Казбеги, Хашури, Боржоми, Озургети и Мартвили пройдет второй тур выборов
09:33 23.10.2017
ЦИК Грузии завершил подсчет голосов в Тбилиси
20:12 15.09.2017
В конце октября в Грузии пройдут местные выборы
11:41 05.07.2017
На местные выборы в Грузии потратят до 14,5 миллионов долларов
17:09 27.06.2017
Шериф канадского города Калгари планирует баллотироваться в мэры Тбилиси
13:57 09.06.2017
Венецианская комиссия о системе избрания президента Грузии
09:30 23.05.2017
Президента Грузии призвали назначить досрочные выборы
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
Все новости страны
Армения Армения
19:59 30.10.2018
Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра
16:43 30.10.2018
Россия обвинила CША в попытке испортить ее "дружбу" с Арменией
16:36 26.10.2018
В Армении открылась крупнейшая в стране ферма для майнинга
16:35 24.10.2018
Парламент Армении не избрал единственного претендента – Пашиняна премьер-министром
Все новости страны
Болгария Болгария
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
Все новости страны
Греция Греция
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
18:25 30.10.2018
Греция ожидает начала "новой эры" в отношениях с Россией в декабре
Все новости страны
Грузия Грузия
19:00 31.10.2018
Представители Грузинской мечты о возможности «гражданской войны»
09:10 30.10.2018
Грузию снова потрусило: на этот раз землетрясение произошло в Тбилиси
07:55 29.10.2018
Президента Грузии изберут во втором туре, 50% голосов не набрал никто
13:55 26.10.2018
Артиллерия страны агрессора отработала на учениях в Абхазии прикрытие высадки морского десанта
Все новости страны
Молдова Молдова
17:39 31.10.2018
Президент Молдовы находится в России с "предвыборным визитом"
18:42 29.10.2018
Количества боеприпасов со склада в Приднестровье
10:57 26.10.2018
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
12:59 25.10.2018
В Испании задержано судно ходившего под флагом Республики Молдова
Все новости страны
Россия Россия
16:46 31.10.2018
Индия заключала контракт на поставку двух российских фрегатов, оснащенных газотурбинными двигателями украинского производства
13:15 31.10.2018
Единственная в Иране российская нефтяная компания покинула страну из-за санкций США
11:05 31.10.2018
Новые санкции РФ затронут 360 компаний и более 50 физлиц Украины
09:56 31.10.2018
В Чехии для противостояния российской "фабрике троллей" создали "движение эльфов"
Все новости страны
Румыния Румыния
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
08:49 29.10.2018
В Румынии установят ракету-перехватчик которую США успешно испытали в Тихом океане / Видео
Все новости страны
Турция Турция
20:40 31.10.2018
Турция приступила к разработке отечественной системы ПРО Siper
18:06 31.10.2018
Турецкая армия обстреляла позиции курдов на севере Сирии
19:40 30.10.2018
Эрдоган заявил о масштабном военном вторжении в Сирию
08:20 30.10.2018
В Турции открыт первый этап нового аэропорта Стамбула
Все новости страны
Украина Украина
20:59 31.10.2018
В оккупированном Крыму арестован подельник Бальбека Джанбазов
20:20 31.10.2018
"Суд" в оккупированном Крыму арестовал задержанного во время обысков Дилявера Гафарова
19:27 31.10.2018
Боевики препятствуют работе ОБСЕ вблизи Азовского моря
18:33 31.10.2018
Керченский пролив аномально обмелел – вода отступила на несколько метров / Видео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс