Несколько депутатов правящего большинства Грузинской мечты намекнули на возможность возникновения гражданского противостояния в случае победы кандидата в президенты от оппозиционной коалиции Григола Вашадзе во втором туре президентских выборов.

Депутат Грузинской мечты Гедеван Попхадзе заявил: «Если Вашадзе победит на выборах, это станет реальным шагом в плане начала гражданской войны в Грузии. Реваншистские настроения и та задача, которую Единое национальное движение ставит себе сегодня, чтобы привезти (из за рубежа) Саакашвили, вывести Мерабишвили и Ахалаия (из заключения), конечно, все это потом будет направлено на ликвидацию тех политических противников, которые являются проблемой для Саакашвили». Он призвал к единству, чтобы не позволить этой «фашистской силе» вернуться к власти, пишет Civil.ge.

Аналогичное заявление сделал еще один депутат Грузинской мечты, председатель парламентского Комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, по словам которого, Национальное движение пытается добиться развития революционных процессов и «если в этой обстановке процесс обострится, если не буду даже занимать никакую должность, я стану первым солдатом, кто защитит страну от этих предателей, пытателей и человеконенавистников».

Он также добавил, что многие сторонники Грузинской мечты не пошли на президентские выборы, прошедшие 28 октября, потому что они были уверены в победе Грузинской мечты. «Народ реально увидел, что может последовать за планами Национального движения. По одну сторону стоит неисполненное желание насилия, а на второй стороне – стоит может не совсем идеальная власть, но мир, безопасность и развитие страны. В этой ситуации я уверен, что мы победим», — заявил Сесиашвили.

Отклики оппозиции

Оппозиционные депутаты осудили эти заявления. Представитель Национального движения Роман Гоциридзе призвал руководство правящей партии, воздерживаться от подобных заявлений, которые, по его словам, содержат элементы уголовного преступления.

Гига Бокерия из партии Европейская Грузия, кандидат в президенты которой Давид Бакрадзе занял третье место в первом туре президентских выборов, а теперь ваыражает поддержку Григолу Вашадзе, заявил на вчерашнем брифинге, что власти должны перешагнуть через свою голову и осудить разговоры о гражданской войне.

Каладзе избегает отвечать на вопрос

Отвечая на вопрос, согласен ли он со своими коллегами по партии, генеральный секретарь Грузинской мечты, мэр Тбилиси Каха Каладзе воздержался от прямого ответа, но отметил, что гражданской войны в Грузии не будет. «Грузинская мечта не допустит дестабилизации в стране», — заявил он, добавив, что гарантией этого является Грузинская мечта.

Разговоры о возможности возможной дестабилизации не были актуальны в ходе предвыборной кампании, которую Грузинская мечта проводила в пользу кандидата Саломе Зурабишвили. Однако накануне выборов министр внутренних дел Георгий Гахария заявил, что его министерство обладает «подробной» информацией обо всех «планах».