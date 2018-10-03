Керченский пролив аномально обмелел – вода отступила на несколько метров / Видео

18:33 31.10.2018 0 комментариев Крым

Жители Крыма бьют тревогу, на этот раз – по поводу Керченского пролива.

В интернете появилась видеосъемка одного из известных крымских блогеров, которая была осуществлена в поселке Глейки, расположенном на берегу пролива, сообщают Новости Крыма.

На кадрах видно, что вода Керченского пролива отступила от берега на несколько метров, что совершенно не свойственно ни проливу, ни Черному морю.

По данным специалистов, обычные колебания уровня воды здесь не бывают выше 6-10 см. Заметить и зарегистрировать их можно только с помощью специальных приборов.

О том, что и по каким причинам происходит с Черным морем, официально никто не сообщает. Местные жители утверждают, что никогда еще не наблюдали на море подобных явлений.

В своем комментарии блогер не исключает, что море могло «сойти с места», в связи со строительством Крымского моста через пролив.



Ещё на эту тему:

20:59 31.10.2018
В оккупированном Крыму арестован подельник Бальбека Джанбазов
19:27 31.10.2018
Боевики препятствуют работе ОБСЕ вблизи Азовского моря
17:12 31.10.2018
Прокуратура не нашла доказательств работы сети ОККО на оккупированных территориях
16:19 31.10.2018
Оккупанты заявили, что решили проблему дефицита строительного песка
15:52 31.10.2018
Украина наняла голландских юристов, чтобы побороться за скифское золото из Крыма
10:16 31.10.2018
Российский омбудсмен заявила о начале переговоров об обмене капитанами Норда и рыболовецкого судна ЯМК-0041
20:26 30.10.2018
Для противодействия социальным сетям в Армянске оккупанты создают рабочую группу
20:13 30.10.2018
Инициатива России по включению Южного берега Крыма в список всемирного наследия ЮНЕСКО обречена на провал
16:27 30.10.2018
Российских моряков судна "Норд" обменяли на украинцев
14:55 30.10.2018
Экс-командующий ВМСУ: Россия может использовать "вышки Бойко" для мониторинга судоходства в Черном море
12:35 30.10.2018
Под Севастополем оккупанты построили асфальтобетонный завод без фильтров / Фото, Видео
10:25 30.10.2018
Крымчан не будут массово преследовать за "службу" в российской армии
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
Все новости страны
Армения Армения
19:59 30.10.2018
Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра
16:43 30.10.2018
Россия обвинила CША в попытке испортить ее "дружбу" с Арменией
16:36 26.10.2018
В Армении открылась крупнейшая в стране ферма для майнинга
16:35 24.10.2018
Парламент Армении не избрал единственного претендента – Пашиняна премьер-министром
Все новости страны
Болгария Болгария
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
Все новости страны
Греция Греция
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
18:25 30.10.2018
Греция ожидает начала "новой эры" в отношениях с Россией в декабре
Все новости страны
Грузия Грузия
19:00 31.10.2018
Представители Грузинской мечты о возможности «гражданской войны»
09:10 30.10.2018
Грузию снова потрусило: на этот раз землетрясение произошло в Тбилиси
07:55 29.10.2018
Президента Грузии изберут во втором туре, 50% голосов не набрал никто
13:55 26.10.2018
Артиллерия страны агрессора отработала на учениях в Абхазии прикрытие высадки морского десанта
Все новости страны
Молдова Молдова
17:39 31.10.2018
Президент Молдовы находится в России с "предвыборным визитом"
18:42 29.10.2018
Количества боеприпасов со склада в Приднестровье
10:57 26.10.2018
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
12:59 25.10.2018
В Испании задержано судно ходившего под флагом Республики Молдова
Все новости страны
Россия Россия
16:46 31.10.2018
Индия заключала контракт на поставку двух российских фрегатов, оснащенных газотурбинными двигателями украинского производства
13:15 31.10.2018
Единственная в Иране российская нефтяная компания покинула страну из-за санкций США
11:05 31.10.2018
Новые санкции РФ затронут 360 компаний и более 50 физлиц Украины
09:56 31.10.2018
В Чехии для противостояния российской "фабрике троллей" создали "движение эльфов"
Все новости страны
Румыния Румыния
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
08:49 29.10.2018
В Румынии установят ракету-перехватчик которую США успешно испытали в Тихом океане / Видео
Все новости страны
Турция Турция
20:40 31.10.2018
Турция приступила к разработке отечественной системы ПРО Siper
18:06 31.10.2018
Турецкая армия обстреляла позиции курдов на севере Сирии
19:40 30.10.2018
Эрдоган заявил о масштабном военном вторжении в Сирию
08:20 30.10.2018
В Турции открыт первый этап нового аэропорта Стамбула
Все новости страны
Украина Украина
20:59 31.10.2018
В оккупированном Крыму арестован подельник Бальбека Джанбазов
20:20 31.10.2018
"Суд" в оккупированном Крыму арестовал задержанного во время обысков Дилявера Гафарова
19:27 31.10.2018
Боевики препятствуют работе ОБСЕ вблизи Азовского моря
18:33 31.10.2018
Керченский пролив аномально обмелел – вода отступила на несколько метров / Видео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс