Жители Крыма бьют тревогу, на этот раз – по поводу Керченского пролива.

В интернете появилась видеосъемка одного из известных крымских блогеров, которая была осуществлена в поселке Глейки, расположенном на берегу пролива, сообщают Новости Крыма.

На кадрах видно, что вода Керченского пролива отступила от берега на несколько метров, что совершенно не свойственно ни проливу, ни Черному морю.

По данным специалистов, обычные колебания уровня воды здесь не бывают выше 6-10 см. Заметить и зарегистрировать их можно только с помощью специальных приборов.

О том, что и по каким причинам происходит с Черным морем, официально никто не сообщает. Местные жители утверждают, что никогда еще не наблюдали на море подобных явлений.

В своем комментарии блогер не исключает, что море могло «сойти с места», в связи со строительством Крымского моста через пролив.