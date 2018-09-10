Турецкая армия обстреляла позиции курдов на севере Сирии
|18:06 31.10.2018
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|Турция
В среду, 31 октября, подразделения вооруженных сил Турции обстреляли из гаубиц территорию Сирии, в результате были убиты четыре курдских повстанца.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственный телеканал TRT, передает Новое Время.
Артобстрел велся из приграничной провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции по объектам в сирийском городе Айн-эль-Араб, который также известен как Кобани.
В результате погибли четверо курдских повстанцев, еще шестеро боевиков получили ранения.
Поддерживаемые международной коалицией под руководством США Демократические силы Сирии (SDF), которые контролируют большую часть территорий на севере и востоке Сирии, ответили на огонь после того, как турецкие войска обстреляли позиции вдоль границы.
Напомним, что 30 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкие военные готовят наступление на позиции курдов, оставшиеся к востоку от реки Евфрат в северной части Сирии. Анкара считает сирийских курдов террористами и угрозой для национальной безопасности.
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