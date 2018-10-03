Украина закроет для полетов зону над Черным морем близ Крыма на время ракетных стрельб
|17:39 31.10.2018
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|Крым
Украина объявила опасной зоной для полетов гражданской авиации над Черным морем вблизи западного побережья Крыма в связи с проведением ракетных стрельб в начале ноябре.
Как следует из NOTAM (международное распоряжение об ограничении полетов), оказавшегося в распоряжении "Интерфакса", опасная для гражданской авиации зона полетов установлена над открытыми водами Черного моря с "захватом" воздушного пространства, ответственность за управление которым лежит на российской стороне.
Ограничения устанавливаются в связи с проведением Украиной в этом районе ракетных стрельб на период с 1 по 4 ноября.
Таким образом, Киев ввел запрет на полеты гражданской авиации в этом районе на всех высотах.
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