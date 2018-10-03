Генеральная прокуратура закрыла криминальное производство против концерна ПАО Галнафтогаз (сеть АЗС ОККО - Ред.) в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом сообщил бенефициар концерна Виталий Антонов в Facebook, передает LIGA.net.

Как он отметил, 25 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко своим постановлением поставил точку "в этом вопросе".

Напомним, в сентябре этого года стало известно, что сотрудники провели обыски в двух офисах Галнафтогаза с выемкой документов и техники. Концерн подозревали в финансировании терроризма.

Позднее Антоном сообщил, что сотрудники службы безопасности искали в офисах компании доказательства ее работы на оккупированных территориях.

В прошлом году появилась информация, что сеть АЗС ОККО продолжает работать в оккупированному Крыму. Согласно опубликованной информации учредителя Агентства журналистских расследований Резонанс Константина Бильцана, на территории полуострова АЗС принимала к оплате российские рубли.

Как он отметил, на этих заправках действовали карточки лояльности сети, выданные на материковой Украине.

По словам Антонова, оставшиеся заправки ОККО на оккупированном полуострове были переданы в аренду и сейчас Галнафтогаз ими не управляет.