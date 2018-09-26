Президент Республики Молдова Игорь Додон прибыл в Москву вечером 30 октября с официальным визитом. Он должен провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным и встретится с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

Путешествие молдавского лидера можно считать предвыборным, передает УНН.

Так, отмечает издание, поездку молдавского лидера можно считать предвыборнщй: на февраль 2019 года в Молдове запланированы парламентские выборы, от исхода которых будет зависеть, найдет господин Додон реальные рычаги власти в своей стране. Москва в этом заинтересована, и поэтому президент Молдовы вполне может рассчитывать на ее поддержку.



Додон пробудет в Москве до 1 ноября. Молдавский политик сообщил, что планирует выступить с лекцией перед студентами МГУ. Кроме того, запланирован ряд встреч с политиками, деятелями и журналистами.



"Согласно рабочей программе ожидаются встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Патриархом московским и всея Руси Кириллом, председателем госдумы Вячеславом Володиным и другими российскими официальными лицами", - написал сам Додон на своей странице в Facebook.



По словам источника, знакомого с программой визита, в Москве гость получит 11 автомобилей "КамАЗ", которые российская сторона решила подарить коммунальным службам Молдовы. Ожидается, что в церемонии передачи техники примет участие вице-премьер Дмитрий Козак, назначенный летом спецпредставителем президента России по Молдове. Додон и Козак также планируют провести отдельную встречу.



Ключевым событием должны стать запланированые на 31 октября переговоры Игоря Додона с Владимиром Путиным. Хотя с января 2017 года произошло по крайней мере шесть двусторонних встреч президентов, переговоры еще ни разу не заканчивались подписанием каких-либо документов. Это связано с положением, которое Додон занимает в существующей в Молдове системе власти - у него нет почти никаких полномочий, а его влияние на правительство страны, которое должно готовить и выполнять договоры, равно нулю.



Дипломатические источники издания, участвующие в подготовке встречи, рассказали, что, скорее всего, на этот раз тоже ничего подписано не будет.



Но это не исключает возможности принятия Москвой как жест доброй воли любых решений на молдавском направлении с целью поддержки господина Додона и его партии перед важными для них выборами.



Отметим, что 24 сентября Конституционный суд Молдовы в очередной раз временно отстранил Додона от должности президента.



В Кремле коротко прокомментировали визит молдавского лидера, назвав несколько тем переговоров последнего с Путиным.



"Ожидается, что будут рассмотрены ключевые вопросы российско-молдавской взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, актуальные региональные проблемы", - отметили на сайте Кремля.