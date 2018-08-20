По данным Defense News, контракт предусматривает расчеты в национальных валютах, а не в долларах США, чтобы избежать американских санкций.

Индия подписала контракт с Россией на поставку двух модернизированных фрегатов класса Krivak III стоимостью 950 миллионов долларов.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на военное издание Defense News.

По данным газеты, которая ссылается на представителя министерства обороны Индии, межправительственный контракт Индии с российской Объединенной судостроительной корпорацией, подписанный на прошлой неделе, предусматривает поставку двух фрегатов, использующих технологию стелс.

Соглашение было подписано по итогам двух лет переговоров и после визита в Индию президента России Владимира Путина 5 октября.

Кроме того, ему предшествовало заключение соглашения правительством Индии о закупке пяти российских ракетных систем С-400 «Триумф», несмотря на возражения своего союзника, США.

Упомянутый индийский чиновник заявил, что закупка фрегатов предусматривает расчеты в национальных валютах, а не в долларах США, чтобы избежать американских санкций против российских военно-промышленных компаний в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций, отмечает Defense News.

Фрегаты будут построены на верфи «Янтарь» в России и оснащены газотурбинными двигателями украинского производства, сообщает издание. На них будут установлены радар индийского производства, гидролокатор, коммуникационные системы и противокорабельные ракетные комплексы BrahMos, сообщил представитель ВМС Индии.

Ожидается, что корабли будут поставлены к концу 2022 года, добавил чиновник.