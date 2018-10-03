Украина наняла голландских юристов, чтобы побороться за скифское золото из Крыма

15:52 31.10.2018 0 комментариев Крым

Министерство юстиции Украины закупило за 12,5 млн гривен услуги голландских и украинских юристов для участия в апелляции на решение суда в Нидерландах о возврате Украине экспонатов музеев из аннексированного Крыма, в частности, коллекции скифского золота.

Об этом говорится в тендерной документации, передают События Крыма.

Как сообщается, 10 октября Минюст заключил контракт с голландской фирмой Bergh Stoop & Sanders N.V. на поставку в текущем году юридических услуг в деле против Амстердамского археологического музея Алларда Пирсона, который хранит украинскую коллекцию скифского золота.

Сумма сделки – 375,9 тыс. евро (эквивалент 12,5 млн гривен), также указывается, что почасовая оплата услуг семи голландских юристов составляет 310 евро в час.

При этом в договоре говорится, что к процессу будет еще привлечено третье лицо – украинская фирма "Сергей Козьяков и партнеры" (владелец – глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков), услуги ее трех юристов обойдутся в 180 евро в час.

Всего планируется оплатить 120 часов работы юристов фирмы "Сергей Козьяков и партнеры" за 21 тыс. евро.

Юридические советники обязаны будут сопровождать дело в суде и, кроме того, хранить в строжайшем секрете информацию о ходе процесса.

Напомним, скифское золото до сих пор находится в Амстердаме, апелляцию рассмотрят только к началу 2019 года. 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты музеев Крыма.

Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, национальным заповедником "Херсонес Таврический" и "Бахчисарайским историко-культурным заповедником" Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для экспонирования 6 февраля – 28 мая 2014 года в рамках выставки "Крым – золотой остров в Черном море".

В начале аннексии Россией Крыма экспонаты находились в Амстердаме, но по завершению выставки нидерландская сторона, несмотря на предоставленные ранее гарантии, заявила о невозможности возвращения коллекции Национальному музею истории Украины, мотивируя это возможными претензиями со стороны крымских музеев. Крымские музеи при поддержке России подали апелляцию на решение суда вернуть коллекцию Украине.
 



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