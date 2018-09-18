Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова разместила на сайте заявление относительно притеснений правозащитников в оккупированном Крыму.

По словам Людмилы Денисовой, к ней обратилась Лиля Гемеджи с просьбой присоединиться «к кампании по защите общественной организации «Крымская солидарность», которая страдает «от давления пророссийских карательных органов аннексированного Крыма», сообщает Флот - 2017.

«Сейчас эта общественная организация - единственная в моем родном Крыму, которой я могу доверять. Она помогает нам отстаивать права наших политзаключенных и всех граждан, которые имеют твердую проукраинскую позицию, она упорно защищает права Меджлиса крымскотатарского народа», - отмечает Денисова.

«Сначала их преследовали, потом начали проводить безосновательные обыски у них дома, в конце - незаконно задерживать. За 4 года аннексии 42 активиста стали жертвами насильственного исчезновения. 27 крымчан привлечены к ответственности за экстремизм. Граждане с активной позицией испытывают систематические репрессии», - заявляет украинский омбудсмен.

Людмила Денисова требует от РФ «прекратить давление на правозащитников», поскольку «согласно украинских, российских законов и международных договоров, они должны осуществлять свою деятельность исключительно независимо».

Омбудсмен призвала международные правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House и Международный Мемориал присоединиться к защите своих коллег с таким же требованием.