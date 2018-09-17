В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны

14:59 31.10.2018 0 комментариев Греция

Прокуратура Скопье начала предварительное расследование по поводу отказа президента Македонии Георге Иванова подписать закон о языках и постановление о ратификации договора с Грецией.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на "Канал 5".

Сейчас идет проверка, есть ли основания для привлечения главы государства к уголовной ответственности за его решение не подписывать закон о языках по расширению сферы применения албанского языка и решение о ратификации договора с Грецией о переименовании страны на "Северную Македонию", хотя их дважды поддержал парламент.

Сначала депутаты приняли законы в установленном порядке, а затем им еще раз пришлось голосовать, чтобы преодолеть президентское вето, поэтому сейчас следователи выясняют, есть ли достаточные причины, почему президент не подписывает документы.

По конституции Македонии, президент страны обязан подписать законы, которые повторно принимает парламент, но срок для подписания не определен. Этот правовой вакуум неоднократно использовался президентами после применения вето более одного раза, но Иванов является первым главой государства, который публично заявил, что не будет подписывать оба закона - о языках и о соглашении с Грецией, то есть сам признал, что не намерен соблюдать конституционные нормы.

Согласно Основному закону, президент несет ответственность за нарушение конституции и законов при осуществлении своих прав и обязанностей. В то же время глава государства имеет иммунитет, который может снять только Конституционный суд большинством в две трети голосов.

Македония обязалась изменить название на Республика Северная Македония, подписав соответствующее соглашение с Грецией. Афины, в свою очередь, обещают снять блокаду вступления Скопье в ЕС и НАТО.

Недавно в Македонии состоялся консультативный референдум по вопросу переименования. Голосование признали недействительным из-за низкой явки.



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