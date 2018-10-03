Оккупанты заявили, что решили проблему дефицита строительного песка
|16:19 31.10.2018
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|Крым
Крымская компания «Югтехстрой» решила проблему нехватки строительного песка на аннексированном Россией полуострове.
Об этом Крыминформу сообщил заместитель директора производства Руслан Волков.
В третьем квартале 2018 года в Симферопольском районе начал работу моечный комплекс песка, при этом используется материал с крымских месторождений, сообщает подконтрольное оккупантам издание.
Оккупанты заявляют, что производственная база, расположенная под Симферополем в селе Верхнекурганном может покрыть потребности по всей территории Крыма.
Заявлено, что ООО «Югтехстрой» производит песок первого класса, а также песчано-гравийную смесь и щебень. При остром дефиците воды на аннексированном полуострове, фирме каким-то образом удалось оформить лицензию на воду. И это при том, что заявленная мощность предприятия 3 тысячи тонн песка в сутки.
ООО "Югтехстрой" зарегистрирована 16 января 2015 года в Симферополе, руководитель: Прохорчук Сергей Николаевич. Уставной капитал - 10 тысяч рублей. Вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий.
Компания находится в реестре «Юридические лица, имеющие взыскиваемую судебными приставами задолженность по уплате налогов, превышающую 1000 рублей» (по данным ФНС).
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