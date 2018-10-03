Здоровье незаконно осужденного и отбывающего тюремный срок по надуманному обвинению в России украинского режиссера Олега Сенцова "практически пришло в норму после голодовки".

Об этом заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, передает Интерфакс.

"В настоящее время состояние здоровья осужденного О.Сенцова удовлетворительное. Он четко следует рекомендациям врачей, что положительно влияет на его реабилитацию", - сказал Максименко в среду журналистам.

По его словам, за прошедшие три недели Олег Сенцов набрал около 10 кг и почти вернулся к своему первоначальному весу. "Он принимает обычную пищу, с учетом ранее данных рекомендаций врачей-специалистов и продолжает находиться под наблюдением медицинских работников", - сказал сотрудник ФСИН.

Также, отметил он, Олег Сенцов "вернулся и к активной творческой жизни".

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ. Во время голодовки медицинский персонал колонии поддерживал его жизнь питательными смесями.

Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы начала принудительного кормления. Заявление осужденного распространил его адвокат Дмитрий Динзе. "145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс подорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел... Слава Украине! Олег Сенцов 05.10.18 г.", - говорится в письме режиссера.

Украинский режиссер, незаконно осужденный в РФ на 20 лет за якобы «организацию терактов в Крыму», стал лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли".