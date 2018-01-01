Министерство юстиции Украины закупило за 12,5 млн гривен услуги голландских и украинских юристов для участия в апелляции на решение суда в Нидерландах о возврате Украине экспонатов музеев из аннексированного Крыма, в частности, коллекции скифского золота.

Об этом говорится в тендерной документации, передают События Крыма.

Как сообщается, 10 октября Минюст заключил контракт с голландской фирмой Bergh Stoop & Sanders N.V. на поставку в текущем году юридических услуг в деле против Амстердамского археологического музея Алларда Пирсона, который хранит украинскую коллекцию скифского золота.

Сумма сделки – 375,9 тыс. евро (эквивалент 12,5 млн гривен), также указывается, что почасовая оплата услуг семи голландских юристов составляет 310 евро в час.

При этом в договоре указывается, что к процессу будет еще привлечено третье лицо – украинская фирма "Сергей Козьяков и партнеры" ( владелец – глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков - События Крыма ), услуги ее трех юристов обойдутся в 180 евро в час. Всего планируется оплатить 120 часов работы юристов фирмы "Сергей Козьяков и партнеры".

Юридические советники обязаны будут сопровождать дело в суде и, кроме того, хранить в строжайшем секрете информацию о ходе процесса.

Напомним, скифское золото до сих пор находится в Амстердаме, апелляцию рассмотрят только к началу 2019 года.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты музеев Крыма. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, национальным заповедником "Херсонес Таврический" и "Бахчисарайским историко-культурным заповедником" Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для экспонирования 6 февраля – 28 мая 2014 года в рамках выставки "Крым – золотой остров в Черном море". В начале аннексии Россией Крыма экспонаты находились в Амстердаме, но по завершению выставки нидерландская сторона, несмотря на предоставленные ранее гарантии, заявила о невозможности возвращения коллекции Национальному музею истории Украины, мотивируя это возможными претензиями со стороны крымских музеев.

Музеи оккупированного Крыма при поддержке России подали апелляцию на решение суда вернуть коллекцию Украине.

Ранее Окружной суд Амстердама постановил, что «скифское золото» должно быть передано Украине.

