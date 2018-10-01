Продажа шести "государственных унитарных предприятий" в оккупированном Крыму перенесена на 2019 год из-за отсутствия желающих купить их в текущем году.

Об этом журналистам сообщил "спикер парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов, сообщает Крыминформ.

"Прогнозные цифры (приватизации) большие. Они были включены в 2018 год, но не получилось приватизировать. Идет продажа, желающие должны появиться. Эти предприятия сложные, для того, чтобы их раскрутить, надо еще вложить деньги в модернизацию. Ищем серьезных инвесторов, переносим их на следующий год", – заявил Константинов.

Речь идет о ГУП «Крымгеология», «Симферопольский винодельческий завод», «Конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит», «28 управление начальника работ», «Евпаторийский авиационный ремонтный завод» и «Крым-вино».

При этом спикер т.н. "парламента" отметил, что отсутствие покупателей может быть следствием западных санкций.

"Должен появиться собственник, который сможет реально что-то производить. Понятно, что санкции ограничивают, иначе бы эти предприятия уже давно бы были проданы. Основные игроки на рынке, конечно, все интегрированы в мировую экономику, и они остерегаются санкций и публично не заявляются в Крыму", – подытожил "спикер".

Как сообщалось ранее, ряд вышеперечисленных государственных предприятий Крыма будет приватизирован в 2019 году согласно проекту прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в государственной собственности республики.