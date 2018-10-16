"Зарубежнефть", единственная российская компания, получившая контракт в Иране, продала ФГУП "Промсырьеимпорт" Минэнерго РФ свою "дочку" "ЗН - Восток" - оператора добывающих проектов в этой стране, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

"Зарубежнефть" создала "ЗН-Восток" в сентябре 2017 года. В марте 2018 года российская компания вместе с местной Dana Energy подписала сервисный контракт с национальной иранской корпорацией NIOC на разработку двух нефтедобывающих блоков в Иране: Абан и Западный Пейдар, сообщает Интерфакс.

Этот контракт и лицензии на освоение иранских участков были переданы в "ЗН-Восток". Кроме того, в рамках "ЗН-Восток" был сформирован штат сотрудников для работы по иранским проектам, и началась подготовка к его реализации. В апреле этого года "ЗН-Восток" открыла в Тегеране свой филиал.

В конце октября, за десять дней до возможной даты введения антииранских санкций, согласно данным "СПАРК-Интерфакса", "ЗН-Восток" перешла на баланс единственной "дочки" "Промсырьеимпорта" - ООО "Добыча-Активы", которая была создана в августе 2018 года. Источник, близкий к российской компании, сообщил, что "Зарубежнефть" полностью вышла из проектов в Иране, передав свои активы "Промсырьеимпорту".

По его словам, "решение о продаже актива было принято на государственном уровне в целях обеспечения продолжения эффективной работы на проектах по добыче нефти в Иране". "По сути, при такой схеме Россия сохранила контроль над проектом, его реализация продолжится по ранее намеченному плану", - отметил источник.

"По состоянию на момент продажи актива, все обязательства по ранее заключенному договору были выполнены "Зарубежнефтью" в полном объеме. Проект находился в начальной стадии реализации, затраты по проекту были понесены минимальные", - отметил он.

Причиной выхода "Зарубежнефти" из проекта стала угрозы введении санкций США в отношении Ирана с 4 ноября.

Официальный представитель "Зарубежнефти" отказался от комментариев по данному вопросу.