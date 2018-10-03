Экипаж подводной лодки Черноморского флота РФ "Краснодар" в рамках учений выполнил глубоководное погружение в морском полигоне боевой подготовки Черного моря.

Об этом сообщил начальник информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев, передает Крыминформ.

В ходе проведения корабельных учений подводный корабль опускался на разные глубины, при этом максимальная глубина составила более 240 метров.

В период погружения экипаж отработал алгоритм действий при управлении судном на больших глубинах и при аварийном всплытии. После этой части учений подводники успешно всплыли на поверхность и продолжили выполнение дальнейших мероприятий.

Погружение подводной лодки "Краснодар" обеспечивали спасательное судно "Эпрон" и малый противолодочный корабль "Поворино".

Напомним, малый противолодочный корабль "Поворино" принимал участие в учениях ЧФ РФ вчера, 30 октября, и ранее - 23 октября.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.