ЕСПЧ готово к рассмотрению дела о массовых нарушениях прав человека в оккупированном Крыму
|12:22 31.10.2018
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|Крым
Первое межгосударственное дело по жалобе Украины против России начнут рассматривать в феврале следующего года.
Об этом судья Европейского суда по правам человека от Украины Анна Юдковская заявила в интервью "Европейской правде".
Дело "Украина против России" о массовых нарушениях прав человека в Крыму в период аннексии уже готово к рассмотрению. По словам судьи, должно быть проведено два слушания по делу. Лишь одно из них будет открытым; его дата уже определена.
"Слушание состоится 27 февраля 2019 года", – сообщила Юдковская.
"Процедура такова: ЕСПЧ проводит коммуникацию с правительствами обоих государств, после этого происходит рассмотрение дела – это первые слушания", – рассказала Юдковская.
"Далее Большая палата формирует предварительное заключение, есть ли нарушение или нет. Идет процесс подготовки решения – и Большая палата собирается на вторые слушания, где уже рассматривает проект самого решения и голосует окончательно", – добавила она.
Согласно практике ЕСПЧ, между первым слушанием и принятием решения суда проходит примерно год. Судья считает, что данное дело не станет исключением.
"Можно рассчитывать, что и в крымском деле "Украина против России" через год будет решение суда, по крайней мере, по его приемлемости и по существу. А вот вопрос компенсации, с высокой вероятностью, будет отложен", – предположила Юдковская.
"Крымская дело" касается событий, предшествовавших аннексии, а также непосредственно после аннексии – нарушений прав человека в Крыму.
Украина обвиняет Россию в нарушении ключевых прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека: право на жизнь, нормы о запрете пыток, незаконного лишения свободы, похищения людей, нарушения свободы слова и тому подобное.
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