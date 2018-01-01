Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
|11:55 31.10.2018
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|Румыния
Министр энергетики Румынии Антон Антон надеется, что через несколько лет его страна станет крупнейшим производителем природного газа в Европе.
«Если проанализировать европейские статистические данные, через несколько лет после того, как наша страна начнет добычу природного газа на Черноморском шельфе, мы можем стать крупнейшим производителем газа в Европе. Если говорить о количественных показателях, то мы, естественно, не можем конкурировать с Россией, однако мы можем стать фактором энергетической стабильности в регионе, создав в Румынии газовый хаб», - цитирует министра Укринформ.
По словам Антона, Румынии необходимо стать региональным газовым хабом наряду с Венгрией, Болгарией и Турцией, которые надеются стать газовым хабом, не будучи при этом производителями топлива.
Министр также подчеркнул, что румынская сторона активно работает над привлечением инвесторов, которые могли бы вкладывать свои средства в геологоразведку и добычу черноморского газа.
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