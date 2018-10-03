Задержанного вчера в Крыму Гафарова оккупанты подозревают "в участии в вооруженном формировании"
|11:31 31.10.2018
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|Крым
Задержанного 30 октября после обыска в селе Жемчужина Кировского района оккупированного Крыма Дилявера Гафарова российские силовики подозревают "в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства".
Об этом сообщает на своей странице в Facebook общественное объединение «Крымская солидарность», передает Центр журналистских расследований.
"Дилявер Гафаров задержан по подозрению в совершении преступления по ч.2 ст.208 УК РФ «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации»", — говорится в сообщении.
Как сообщает на своей странице в Facebook корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, в среду, 31 октября, Гафарову изберут меру пресечения.
Напомним, 30 октября в оккуптрованном Крыму российские силовики провели обыск в селе Жемчужина Кировского района в доме Дилявера Гафарова, после которого его задержали. Силовики искали оружие, но ничего не нашли, однако изъяли ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта Гафарова. Его отвезли в симферопольский изолятор.
Дилявер Гафаров Фото: Facebook Кримская солидарность
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