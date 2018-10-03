Задержанного 30 октября после обыска в селе Жемчужина Кировского района оккупированного Крыма Дилявера Гафарова российские силовики подозревают "в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства".

Об этом сообщает на своей странице в Facebook общественное объединение «Крымская солидарность», передает Центр журналистских расследований.

"Дилявер Гафаров задержан по подозрению в совершении преступления по ч.2 ст.208 УК РФ «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации»", — говорится в сообщении.

Как сообщает на своей странице в Facebook корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, в среду, 31 октября, Гафарову изберут меру пресечения.

Напомним, 30 октября в оккуптрованном Крыму российские силовики провели обыск в селе Жемчужина Кировского района в доме Дилявера Гафарова, после которого его задержали. Силовики искали оружие, но ничего не нашли, однако изъяли ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта Гафарова. Его отвезли в симферопольский изолятор.

Дилявер Гафаров Фото: Facebook Кримская солидарность