Новые санкции РФ затронут 360 компаний и более 50 физлиц Украины

11:05 31.10.2018 0 комментариев Россия

Правительство РФ завершает подготовку проекта постановления, которое введет в действие специальные меры России в отношении ряда компаний и физических лиц Украины "в ответ на недружественные действия этой страны".

Как сообщил источник в кабмине, вскоре документ, который затронет более 400 физических и юридических лиц, поступит на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву, передает ТАСС.

"В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства, а после подписания - опубликован", - сообщил источник.

По его словам, "ответные меры коснутся порядка 360 компаний и затронут более 50 физических лиц".

Собеседник агентства не раскрыл персональный состав граждан Украины, попавших в списки. Однако отметил, что "там будет много интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение не прочь при этом заработать на этих самых отношениях".

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает на введение санкций со стороны стран Евросоюза и США по отношению к российским черноморским портам из-за постоянных остановок российской стороной украинских и иностранных судов в Азовском море.



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