Российский омбудсмен рассказала о начале переговоров об обмене капитанами Норда и рыболовецкого судна ЯМК-0041.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник, 30 октября, заявила, что Россия и Украина начали переговоры о возвращении на родину капитанов сейнера Норд Владимира Горбенко и украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого, сообщает Корреспондент.net ссылаясь на Интерфакс.

"Следующий наш этап - это капитаны. Капитан (Норда) Владимир Горбенко и (капитан ЯМК-0041 Виктор) Новицкий, мы сегодня начинаем переговорный процесс по поводу их возвращения", - сказала Москалькова журналистам в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее Москалькова заявила российским СМИ, что Украина и Россия обменялись задержанными моряками. На что в Госпогранслужбе заявили, что никакого обмена не было, поскольку члены экипажа Норд во-первых, являлись гражданами Украины, а во-вторых, не были ограничены в передвижениях и могли отправиться в Крым в любое время.