В Чехии для противостояния российской "фабрике троллей" создали "движение эльфов"
|09:56 31.10.2018
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|Россия
В Чешской Республике анонимные пользователи, которые называют себя "эльфами" в противовес "троллям", координируют свои усилия, чтобы противостоять информационным атакам из Российской Федерации.
Об этом сообщил сайт Denikn, передают Українські Новини.
Впервые "движение эльфов" возникло в странах Балтии для сопротивления российской "фабрике троллей".
"Там "эльфы" смогли ограничить российские информационные операции. Мы поддерживаем связь с ними и хотим подражать этому", - рассказал член чешского движения.
Пользователи, участвующих в движении, сохраняют анонимность, чтобы не нарваться на кампанию по дискредитации их персон. Ранее под такую кампанию попала финская журналистка Джессика Аро. После того, как она написала ряд материалов об информационных манипуляциях Кремля, тролли стали обвинять ее в работе на США и распространять мемы с ее фотографиями.
"Мы работаем не против людей, которые просто что-то критикуют, а против тех, кто сознательно занимается разрушением функционирования нашей страны", - отметил один из чешских эльфов.
Напомним, в СМИ появилась информация, что перед выборами в Конгресс США российская "фабрика троллей" запустила новый сайт.
Ранее Путин попытался оправдаться за "фабрику троллей" тем, что это "личное дело" Пригожина.
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