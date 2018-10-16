В Чехии для противостояния российской "фабрике троллей" создали "движение эльфов"

09:56 31.10.2018 0 комментариев Россия

В Чешской Республике анонимные пользователи, которые называют себя "эльфами" в противовес "троллям", координируют свои усилия, чтобы противостоять информационным атакам из Российской Федерации.

Об этом сообщил сайт Denikn, передают Українські Новини.

Впервые "движение эльфов" возникло в странах Балтии для сопротивления российской "фабрике троллей".

"Там "эльфы" смогли ограничить российские информационные операции. Мы поддерживаем связь с ними и хотим подражать этому", - рассказал член чешского движения.

Пользователи, участвующих в движении, сохраняют анонимность, чтобы не нарваться на кампанию по дискредитации их персон. Ранее под такую ​​кампанию попала финская журналистка Джессика Аро. После того, как она написала ряд материалов об информационных манипуляциях Кремля, тролли стали обвинять ее в работе на США и распространять мемы с ее фотографиями.

"Мы работаем не против людей, которые просто что-то критикуют, а против тех, кто сознательно занимается разрушением функционирования нашей страны", - отметил один из чешских эльфов.

Напомним, в СМИ появилась информация, что перед выборами в Конгресс США российская "фабрика троллей" запустила новый сайт.

Ранее Путин попытался оправдаться за "фабрику троллей" тем, что это "личное дело" Пригожина.



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