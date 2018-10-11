РФ понесет ответственность за посягательство на имущество Меджлиса в оккупированном Крыму

09:02 31.10.2018 0 комментариев Крым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Российская Федерация как государство-оккупант обязательно понесет ответственность за посягательство на имущество Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter, передает УНИАН.

"Напоминаю крымским приспешникам российских оккупантов, что, посягая на Меджлис, вы не просто попираете мораль и действуете против совести, чем уже никого не удивляете. Вы нарушаете решение Международного суда ООН. То есть cовершаете преступления, за которое обязательно придется ответить. Крым - это Украина", - подчеркнул Климкин.

Как сообщалось, так называемые «власти» аннексированного Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России «Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК)».

28 октября такая инициатива прозвучала на Курултае (национальном съезде) мусульман Крыма, созванном российским ДУМК 27 октября.

Перечень объектов собственности Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове, о котором идет речь, не объявили. 

При этом «глава правительства» Крыма Сергей Аксенов отметил, что «национализация» в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса крымскотатарского народа - «соответствующие меры должны быть приняты».

«Деталей не знаю. Что касается конкретных объектов - не знаю... посмотрю и выскажу свою позицию», - заявил Аксенов.

26 апреля 2016 года подконтрольный РФ так называемый «Верховный суд Крыма» признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. 29 сентября Верховный суд РФ признал законным запрет Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму.

 



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