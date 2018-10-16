Восемь стран Евросоюза призывают РФ вывести ее войска и технику с территории Украины
|08:41 31.10.2018
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|Россия
Восемь стран - членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации вывести ее вооруженные силы и технику с украинской территории.
Соответствующее заявление от имени восьми стран - членов Евросоюза перед началом заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций зачитала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на брифинге, который транслировался на сайте Организации, сообщает УНИАН.
К этому заявлению присоединились Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия.
Они приветствовали продление Верховной Радой Украины действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
"Мы настоятельно призываем все стороны, особенно поддерживаемых Россией сепаратистов, осуществить полное воплощение Минских соглашений, начиная с всеобъемлющего режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения", - отмечается в заявлении.
Также отмечается, что эти страны полностью поддерживают усилия в рамках "Нормандского формата" с целью выполнения Минских соглашений.
"Мы по-прежнему убеждены, что мирное урегулирование конфликта возможно. Только прогресс на дипломатическом фронте позволит нам приблизиться к тому моменту, когда законные выборы, заслуживающие доверия, могут быть проведены на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями", - говорится в заявлении.
"Россия должна внести свой вклад путем прекращения ее финансовой и военной поддержки сепаратистов и вывода ее вооруженных сил и военного снаряжения с украинской территории", - добавили авторы заявления.
Ранее сообщалось, что восемь стран-членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконных выборов на оккупированной части Донбасса.
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